Amici 23, Gaia Di Martino é la nuova concorrente ammessa al serale/ Fan divisi

Amici 23 di Maria De Filippi, Gaia Di Martino accede al serale

Gaia Di Martino é la seconda concorrente ammessa all’upgrade di accesso alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Dopo Dustin Taylor, la compagna di studio della danza ballerina, Gaia Di Martino, é convocata in sala studio dal maestro Raimondo Todaro che la insignisce del riconoscimento di merito al talento. Gaia Di Martino può ora indossare la maglia di concorrente ammessa alla fase serale che attende gli allievi seralisti chiamati a sfidare se stessi e i diretti rivali in termini di competenze artistiche maturate nei circuiti di appartenenza, canto e ballo.

Amici 23, Ayle si ritira: la scelta al confronto con Anna Pettinelli spiazza i fan/ S'infiamma la polemica!

La giovane allieva di Raimondo Todaro é entusiasta all’idea di essere promossa alla nuova fase serale di Amici 23.

Le reaction alla promozione al serale di Amici 23

“Non abbiamo fatto niente ancora- dichiara entusiasta dell’upgrade della ballerina, Raimondo Todaro, al nuovo incontro con la allieva ad Amici 23 e lei si palesa al settimo cielo del traguardo raggiunto-… tu hai capito ora per me cosa significhi essere al serale…”. Il maestro non le nasconde tutta la soddisfazione provata per lo step-up della allieva, “questa maglia questo vuol dire che ho tante aspettative sulla signorina…. ce la puoi mettere tutta”, prosegue l’esperto di danza manifestandosi fiero di Gaia Di Martino . E Gaia Di Martino può solo dirsi fiera del percorso di studio di ballo intrapresa ad Amici 23 di Maria De Filippi, a differenza di Ayle che nel circuito competitor del canto, al talent show, ora decide di ritirarsi: “io non so come ringraziarti”, da sapere la giovane al maestro di latino.

Sanremo 2024, Annalisa: Paolo Meneguzzi l'accusa di uso dell'autotune/ La replica é piccata!

“Te la sei guadagnata” sottolinea con fierezza il maestro di ballo parlando alla giovane. Nel frattempo, intanto, l’occhio pubblico attivo sul profilo Instagram di Amici si divide tra le reaction di consensi e dissensi a margine della promozione della beniamina alla fase serale. Oltre i fan, che supportano la giovane, gli haters ritengono che rispetto a lei Marisol Castellanos e Kumo siano ben più meritevoli del riconoscimento.













© RIPRODUZIONE RISERVATA