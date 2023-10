Amici 23, gara ballo: Chiara e Sofia in pole, Nicholas Borgogni ultimo / Tutte le posizioni in classifica

Chiara e Sofia sono le first-class, nel circuito ballo di Amici 23

Chiara e Sofia si impongono come le first-class e Nicholas Borgogni é il preannunciato eliminato ad Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo si rileva relativamente alle anticipazioni della nuova e seconda puntata di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, dove al termine della gara di ballo giudicata dall’ospite Irma Di Paola e il collega esperto di danza ospitato in studio Garrison Rochelle, Chiara e Sofia si classificano prime. E al contempo Nicholas Borgogni si classifica ultimo, una posizione che di fatto rende piuttosto compromessa la corsa del giovane in gara ad Amici 23 di Maria De Filippi.

Nicholas Borgogni, tra i papabili eliminati di Amici 23?

Chiara Porchianello e Sofia sono le prime classificate nella gara di ballo, così come si annuncia alle anticipazioni TV della seconda puntata di Amici 23 che girano online: “Per Sofia ha dimostrato il ballo Giulia. Isobel ha dimostrato invece la coreografia di Chiara sulle note di Barbie Girl. Irma ha detto a Chiara che le è piaciuta la sua sicurezza e il fatto che ci abbia messo una sensualità giusta, elegante e femminile. Era perfetta per Barbie”.

Tra le altre anticipazioni di Amici 23 della gara di ballo, poi, si preannuncia Simone secondo classificato con il giudice Garrison che dichiara: “Sei brutto come me”. Si solleva un tripudio di risate fragorose. Simone si paleserebbe poi piuttosto provato e ci rimane un po’ male, ma Garrison rassicura il giovane dicendogli che sia un complimento il suo e aggiunge che il giovane abbia il suo stesso carisma. Dopodiché si registra l’intervento della conduttrice Maria De Filippi, che cerca di fermare Garrison, senza riuscirci, dal momento che in studio ci si chiede se la Celentano sia bella. Cala il gelo in studio con Garrison che chiede supporto ad Emanuel Lo, che però si trincera in silenzio, dalla domanda posta sulla Celentano.

Tra gli altri highlights della puntata di Amici 23, Kumo balla sulle note di una canzone di Irama e Rkomi. La Celentano gli assicura che ha un bel movimento. Elia balla sulle note di Dangerous di Michael Jackson. La ballerina allieva Gaia balla Made in Italy di Rosa Chemical. Nicholas, allievo che si direbbe più a rischio eliminazione in quanto già ultimo nella classifica dei professori nel ballo a inizio anno scolastico, balla Story of my life degli 1D. Garrison sentenzia negativamente sulla prova, dichiarando che tutta la coreografia gli sembrasse “una preparazione a un tuffo”.

Nel frattempo, intanto, Angelina Mango si preannuncia tra gli ospiti nello studio di Amici 23…











