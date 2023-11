Amici 23, Giordana Angi giudice nella gara canto: é gaffe-gate/ L’errore clamoroso della cantante é virale!

Giordana Angi torna da protagonista dopo l’esordio TV in musica, al talent show di Maria De Filippi, per l’edizione di Amici 23, ma é per una gaffe che lei diventa virale nel web. L’errore commesso dalla cantautrice, così come emerge su segnalazione dell’occhio pubblico attivo via social, lo si rileva alla partecipazione di Giordana Angi nella nuova puntata di Amici 23 di Maria De Filippi datata 12 novembre 2023. Nel ruolo che la chiama tra gli ospiti in studio ad Amici 23, quello di giudice ed esperta di musica della gara di scrittura creativa e interpretazione da disputarsi tra i tre competitor Petit, Mida e Holy Francisco, Giordana Angi assegna il punteggio “+1” da sommarsi al voto al termine della gara cover, al vincitore Petit.

Una vittoria assegnata in virtù di quelle che per la giudice sarebbero barre scritte da Petit sulle note della canzone Parlami di Fasma, meritevoli della vittoria .

Petit é il vero responsabile del gaffe-gate, per una compagine di utenti

Ma come si segnala alla contestazione di massa via social, sono parte della canzone originale di Fasma la porzione di testo della canzone insignita della vittoria, di cui quindi Petit non avrebbe credits nel diritto d’autore.

“Anche se voglio io non posso cambiarlo, io non posso cambiarlo, ma noi sì” sono i lyrics scritti a prima firma Fasma e che erroneamente Giordana Angi, da giudice, attribuisce nei credits a Petit. Un errore clamoroso, a detta di Il mondo della TV via Instagram, per l’ex Amici, chiamata nel ruolo di esperta di musica e canto e giudice ad Amici 23 di Maria De Filippi. E l’errore andato in onda é da attribuirsi anche alla restante produzione del talent show, che avrebbe potuto segnalare l’accaduto per poi invalidare la vittoria a Petit e /o ripetere la gara. E c’é anche chi, tra gli utenti, a margine del post della polemica corrente su Instagram, segnala che il principale responsabile del gaffe-gate sia Petit, che avrebbe dovuto rifiutare il punto in suo favore relativamente alla vittoria attribuitagli per i lyrics di Fasma.

