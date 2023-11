Amici 23, Giordana Angi: voto regalato a Petit alla gara scrittura?/ La replica all’accusa 

Amici 23: Giordana Angi veste il ruolo di giudice, ma é polemica

Giordana Angi é la protagonista del nuovo caso di Amici 23, tacciata nell’accusa web del momento di aver commesso un errore a, beneficio di Petit, nella gara domenicale del talent show di Maria De Filippi. Alla re-entry in studio nel format che la vedeva in passato esordire in TV nell’industria musicale come concorrente, nella puntata di Amici 23 datata 12 novembre 2023 la cantautrice é chiamata a coprire il ruolo di giudice per la gara di scrittura e interpretazione sulle cover. Ma il suo giudizio finisce nel mirino del web. Il motivo della contestazione dell’occhio pubblico, in corso online?

Amici 23, Giordana Angi giudice nella gara canto: é gaffe-gate/ L'errore clamoroso della cantante é virale!

Chiamato a rivisitare in una cover personale sulle note di Parlami, Petit batte la concorrenza dei competitor Mida e Holy Francisco, al cospetto di Giordana Angi, per effetto dell’elaborato del nipote d’arte di Nadia Rinaldi, ma di cui il web ora attribuisce i credits e la paternità all’autore della canzone originale, Fasma.

A scatenare la polemica é, quindi, la porzione di testo che nel giudizio, nella puntata incriminata di Amici 23, Giordana Angi attribuisce all’inventiva di Petit: “…complimenti a tutti sono in difficoltà. Ma c’è una frase che mi ha conquistata: “Il mondo solo io non posso cambiarlo io non posso ma noi si”. Quindi per me vince Petit”, é la sentenza dell’ex Amici e giudice della gara. Parole che costano a Giordana Angi le contestazioni online di chi, tra gli utenti, ora la taccia di aver favorito Petit conferendogli come un regalo immeritato il titolo di vincitore nella competizione di canto sulla scrittura, indetta ad Amici 23.

L’intervento social di Giordana Angi

Ma, sulla scia della polemica mediatica che la vede coinvolta, intanto, Giordana Angi decide di avere voce in capitolo. Riattivatasi sul suo profilo social su X (ex Twitter), la cantautrice e giudice ad Amici 23 interviene, con un messaggio ripreso così, testualmente: «Tema “la donna”. Gara scrittura. Una frase è fatta da soggetto predicato e complemento. Il testo originale della seconda strofa di “Parlami” cita: “Ti rimane solo addosso il tabacco. Qualche foto e qualche vestito sparso. Anche se voglio io non posso cambiarlo”. Petit aggiunge un soggetto che è “IL MONDO”. Ed ecco che la frase assume un altro colore: insieme possiamo cambiare le cose -si legge, poi, ancora tra le righe del chiarimento social-… È completamente diverso il senso. “Il mondo da solo non posso cambiarlo ma insieme si può”. Bellissimo. Pieno di speranza».

Può bastare, quindi, l’intervento di Giordana Angi a spegnere la polemica che muove il popolo nel web?













