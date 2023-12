Amici 23, Giovanni Tesse é ultimo in classifica ballo: eliminato?/”Non posso fare queste figure di mer*a …”

Amici 23 di Maria De Filippi, Giovanni Tesse delude le aspettative

É un Giovanni Tesse particolarmente amareggiato, deluso da se stesso per non aver portato in alto la categoria di latino, protagonista di uno sfogo ad Amici 23. É il momento di una confidenza intimista che il ballerino latinista, tra i concorrenti più amati nel web dall’occhio pubblico social, registra al rinnovato appuntamento in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, con Gaia De Martino.

Nell’appuntamento datato 4 dicembre 2023, quindi, Giovanni Tesse confida alla coinquilina ballerina competitor ad Amici 23 la delusione nutrita verso se stesso, rispetto alla performance registrata alla nuova puntata domenicale del 3 dicembre. Una puntata che lo ha decretato ultimo nella classifica della gara classica di ballo, giudicata da Francesco Mariottini.

La dolorosa confidenza di Giovanni Tesse e il rischio eliminazione

“Tu devi respirare un attimo…- fa sapere Gaia De Martino ad un Giovanni Tesse visibilmente provato nel post puntata di Amici 23, soprattutto con la paura di deludere il maestro di ballo Raimondo Todaro- …ma che respirare”. Gaia cerca comunque di confortare l’amico competitor, così come il resto della classe: “…amo può succedere… La paura che lui lo possa deludere…”, comprendono lo stato d’animo di Giovanni gli amici rivali ad Amici 23. Quindi, Giovanni Tesse dà libero sfogo alla sua paura di deludere Todaro unitamente al dispiacere per non aver dato del suo meglio sul palco: “non ho curato lo stile suo… non posso fare figure di mer*a…sono l’unico nella scuola che ha lo stile del prof. al cento per cento”.

E, tra le annesse reaction social nel web c”é chi temerebbe che io sfogo possa preludere ad una eliminazione del latinista ad Amici 23 di Maria De Filippi. Ma quali siano le sorti di Giovanni, rappresentante del genere latin, al talent show di casa Mediaset, potrà dirlo la sola messa in onda di Amici.

Giovanni è arrivato ultimo nella gara di ballo e dopo la puntata di domenica reagisce così #Amici23 pic.twitter.com/PTeiY9UITa — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 4, 2023













