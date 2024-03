Amici 23: Giovanni Tesse sogna la maglia per il serale/ “Devo farcela”

Amici 23, Giovanni Tesse accede alla fase serale del talent show?

Giovanni Tesse sogna l’accesso alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi, mentre tarda ad arrivare per lui la maglia dorata per l’ambito riconoscimento al talent show. In vista del via alla nuova fase di Amici 23, Giovanni Tesse sogna l’upgrade, in una confidenza registrata nel daytime del talent di Maria De Filippi, datato 8 marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset. Questo, mentre i fan attivi via social si chiedono cosa possa riservargli il futuro, dal momento che il maestro che lo ha voluto in origine al percorso di studio ad Amici, Raimondo Todaro, non lo ha ancora confermato per l’ambito upgrade di concorrente promosso al serale del talent show.

” Per me andare al serale é tipo impossibile- é il sentiment che, tra una pausa e una prova in vista della performance di ballo che lo attende alla nuova e ultima puntata domenicale prima del via al serale di Amici 23, Giovanni Tesse registra, fortemente diviso tra il presentimento di non riuscire a portare a casa l’obiettivo e la speranza di mettere a segno il traguardo tanto ambito: “un sogno troppo grande e ci sono io, troppo piccolo per fare cose del genere… eppure ce l’ho quasi fatta”. É ormai risaputo che la partecipazione ad una prima serata TV e streaming sulle reti Mediaset assicuri un traffico di occhio pubblico notevole e la visibilità in questo senso ripaga non solo in termini di fama e popolarità ma anche con importanti contratti di collaborazioni con brand e ad eventi pubblici e privati, con tanto di cospicuo tornaconto economico.

La speranza di Giovanni Tesse, ad Amici 23

“Ripagherei con l’un per cento di quello che i miei hanno fatto per me- analizza speranzoso, quindi, la chance dell’accesso al serale, Giovanni Tesse, anche se poi ammette- che non sono tranquillo. ..Non posso stare preoccupato. E mentre torno é brutto vedere mentre gli altri che si stanno preparando e io voglio andarci pure io… ci devo andare per forza”.

Insomma, al di là del merito di aver fatto ricredere in parte e in positivo sul suo conto, come persona e artista, la maestra Alessandra Celentano, se da una parte in lui può dirsi forte il timore di non riuscire a qualificarsi al serale, d’altro canto é altrettanto accesa la speranza di poter coronare il sogno ad Amici 23. Quando é ormai possibile anticipare che Giovanni Tesse sia tra i 15 confermati concorrenti in corsa promossi all’upgrade di accesso al serale del talent show. Nel frattempo, intanto, per il circuito canto Holden sbaraglia la concorrenza in termini di ascolti in streaming su Spotify Italia…

Mancano ancora da assegnare massimo 5 maglie per il Serale e Giovanni durante una lezione… #Amici23 pic.twitter.com/yJ9LWVOJJC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 8, 2024













