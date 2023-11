Amici 23: Giulia Molino e Mattia Zenzola presentano a Mare fuori musical/ Gli ex Amici tra gli ospiti, con…

Amici 23, Giulia Molino e Mattia Zenzola debuttano a Mare fuori Musical

Giulia Molino e Mattia Zenzola sono, per la quota ex Amici, tra gli ospiti in studio alla nuova puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é stando alle anticipazioni della puntata domenicale di Amici 23 datata 12 novembre 2023, riprese da Superguida TV e Amici news online.

Nello studio televisivo del talent show condotto e prodotto da Maria De Filippi, al nuovo appuntamento in onda sulle reti Mediaset Giulia Molino e Mattia Zenzola presentano il ruolo inedito di interpreti nella compagnia protagonista dello spettacolo che li attende a teatro, Mare fuori musical. Ma non é tutto.

Tra gli altri ospiti ad Amici 23…

Perché per la quota ex Amici, al rinnovato appuntamento domenicale di Amici 23, torna in studio al talent che la vedeva esordire in TV anche l’altra ex concorrente Giordana Angi. L’artista dalla penna emotiva ed emozionante canta per l’occasione il nuovo singolo dal titolo Con questa luce e copre le vesti di giudice della gara di canto sulla scrittura creativa, vinta da Petit. Tra gli altri ospiti, Rkomi e Irama si esibiscono sulle note del joint-single, Hollywood.

Maria Esposito con Mattia Zenzola e Giulia Molino, insieme ad Andrea Sannino sono protagonisti del musical Mare Fuori. Giudice della gara di ballo é l’ospite ed ex insegnante di Amici, Rossella Brescia, e giudice della gara canto cover classica é Tommaso Paradiso.

