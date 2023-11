Amici 23: Holden, Ayle e Mida convocati: esplode il caso sudiciume/ Le reazioni al provvedimento

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida Ayle e Holden convocati per la punizione: il caso

Ayle, Holden e Mida, tra i concorrenti più competitivi in corsa ad Amici 23, sono convocati dai rispettivi insegnanti di canto, per un provvedimento disciplinare. É parte integrante nel content del daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, datato in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito web Mediaset infinity, il 28 novembre 2023.

“Come potrai immaginare c’é un provvedimento per ordine e pulizia… tu per tutta la settimana dovrai pulire la scuola, le sale ballo e canto, la sala relax e la parte del corridoio…vorrei tanto non dover fare più questo discorso -fa sapere Rudy Zerbi all’ex pupillo ed ex primo della classe canto per il volume di streaming al primo inedito ad Amici 23, Holden-, e spero che ti serva a fare in modo che non accada più”.

La parola poi passa ad Anna Pettinelli che esorta Ayle a evitare la peggiore tra le punizioni previste, al temibile rischio eliminazione: “cosa combini…perché non pulisci ma come é possibile che dicono che non pulite? Qualcosa non avrai fatto. Lavare…piatti a pranzo e cena per una settimana e da stasera e non é che lavando i piatti lasci casino in camera, sennò poi ti tolgo la maglia”.

Lorella Cuccarini é concorde con Rudy Zerbi

Neanche il terzo nome indicato dalla classe dei talenti come responsabile dell’affaire sudiciume ad Amici 23, Mida, é risparmiato, con la convocazione di Lorella Cuccarini che quindi gli comunica del provvedimento stabilito: “Sono d’accordo con Rudy quando dice che non bisogna solo essere forti sul palco ma bisogna saper stare al mondo e con le persone… chiedo alla produzione due ore di turno, quello che ci sarà da fare… e ti monitoro nel turno, sennò ti togli la maglia e sai cosa significa? Vorrei che tra due settimane che si dica che Cristian ha capito…”.

Il riferimento dei provvedimenti disciplinari alle tre convocazioni é proprio all’accusa subita dai summenzionati cantanti da parte dei compagni di studio, di essersi sottratti ai turni previsti e di aver inadempiuto alle regole per l’igiene e l’ordine nella scuola di Amici.

Almeno all’apparenza, intanto, i tre artisti puniti si direbbero disposti a rimediare all’errore commesso, nel caso choc che li coinvolge come responsabili delle cattive condizioni di igiene in cui versa la scuola di Maria De Filippi. 23.

