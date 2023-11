Amici 23: Holden batte Petit, Mida e Mew sgomitano e Stella ultima / La classifica Spotify

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden é il First class di canto: la classifica Spotify Italia

S’infiamma la competizione di Amici 23 di Maria De Filippi, con il rilascio dei primi inediti dei cantanti tra i concorrenti in corsa, tra cui Holden si impone come il primo della classe in una classifica dei debutti su Spotify Italia. É infatti possibile redigere a prima firma su Il sussidiario.net una prima classifica delle proposte musicali (cantanti e inediti) di Amici 23, con i dati in riproduzione segnati su Spotify Italy, la piattaforma musicale dedicata agli ascolti e agli ascoltatori.

L’ordine di gradimento concerne il volume di ascolti, gli stream, dei primi inediti al rilascio del 7 novembre e i cantanti interpreti in corsa nel circuito di canto parallelo al circuito di ballo, nella gara dei talenti per l’ambito montepremi del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Il gradimento in termini di streaming che si rileva nelle prime ore seguite al rilascio, al debutto degli inediti di Amici 23, vede in pole position il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta della popstar Laura Pausini, Holden, che totalizza 11.018 con il primo inedito Dimmi che non é un addio. Secondo classificato é il papabile vincitore di Amici 23 nel pronostico di LDA e nipote d’arte di Nadia Rinaldi, Petit, con 7.197 ascolti per l’inedito Che fai. Terzo classificato l’allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 23, Mida, con 5.981 ascolti per Rosso fuoco. A distanza ravvicinata vi é poi Mew con un totale di 5.446 ascolti per il primo inedito Mercoledì mai. Quarta classificata, fuori dalla Top3 sul debutto al rilascio degli inediti di Amici 23, vi é poi Lil Jolie con 4943 stream per Follia. Quinta posizione in chiusura della Top 5 Holy Francisco, che totalizza 3.925 ascolti in streaming con Tananai. Sesta classificata é Sarah Toscano con Touché e la proposta musicale totalizza un volume di 3.162 stream. Matthew é settimo classificato con Fammi ei

2.032 ascolti in streaming. Stella Cardone é ultima classificata tra le proposte di Amici 21, al debutto con Venere, e totalizza

1.521 stream.

Holden é il primo artista di Amici 23 a debuttare nella Top 50 Italy

Ma non é tutto. Oltre a primeggiare nella prima classifica Spotify degli streaming di debutto al rilascio di Amici 23, Holden é il primo e unico artista del talent show a debuttare nella Top 50 su Spotify Italia, tra le 50 proposte più ascoltate in riproduzione dagli streamer, coi dati datati 8 novembre 2023 all’indomani (nella distanza di 24 ore) dal rilascio . Più precisamente il figlio d’arte batte la concorrenza di canto targato Amici 23 classificandosi alla #27 nella Top200 su Spotify Italy:

#27 – Holden (162.568 stream)

#53 – Petit (116.859 stream)

#78 – Mida (90.739 stream)

#86 – mew (85.192 stream)

#133 – lil jolie (58.916 stream)

#189 – holy (49.438 stream)

Questi hanno 17-23 anni e devono anche pensare a cosa dire durante uno sfogo perché sono costantemente ripresi .#Amici23 pic.twitter.com/3sid2qKkxr — vitto🐬 picciotta a tempo pieno (@_vittoooria_) November 7, 2023













