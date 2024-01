Amici 23, Holden conquista il primo disco d’oro/ Il traguardo con “Dimmi che non é un addio”!

Amici 23: Holden conquista il primo disco d’oro con le vendite dell’inedito di debutto

Holden raggiunge lo stesso primo traguardo del competitor Mida, nella competizione del circuito canto corrente ad Amici 23 di Maria De Filippi.

Mentre la new entry Kia, nella rinnovata gara cover domenicale del circuito parallelo di ballo, il canto, si impone come nuova prima classificata, il secondo classificato Holden torna a minacciare il diretto rivale, per i dati di vendite musicali. Un risultato ottenuto con il primo singolo, “Dimmi che non é un addio”.

La certificazione di vendite musicali, oltre la polemica: il nuovo traguardo di Holden ad Amici 23 di Maria De Filippi

Dopo la prima certificazione di disco d’oro raggiunta ad Amici 23, da Mida, allievo cantante di Lorella Cuccarini, il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, Holden, eguaglia lo stesso traguardo, seppur non riuscendo a battere il record nei tempi più veloci. Tuttavia, il primo singolo che Holden ha lanciato nella competizione di Amici 23, dal titolo “Dimmi che non é un addio”, diventa un singolo certificato disco d’oro per le vendite raggiunte, secondo la nota metodologica e i dati Fimi/Gfk. La proposta musicale certificata oro, quindi, avrebbe superato quota oltre 50mila copie vendute.

Un traguardo importante arriva, intanto, per l’allievo cantautore di Rudy Zerbi al talent show di Maria De Filippi, a dispetto di chi muove la polemica web corrente. Quella che, tra le accuse e critiche più disparate, vede Holden tacciato di essere un competitor ad Amici per raccomandazione in TV, in quanto “figlio d’arte”. Ma non é tutto. Il cantautore dallo sguardo magnetico é accusato anche di uso e abuso degli effetti musicali nella consuetudinaria gara di canto domenicale, come l’autotune. Una contestazione che é in particolare avanzata ai danni del giovane in più di un intervento social, da parte dell’ex insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi, Luca Jurman.

