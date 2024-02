Amici 23, Holden conquista la maglia per il serale/ Il nuovo traguardo

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden vola al serale del talent show

Holden é tra i neo eletti allievi ammessi alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi, con Martina Giovannini e Marisol Castellanos. E la reaction del cantautore allievo di Rudy Zerbi non può che essere entusiasta, unitamente al sentiment di esultanza del fandom del giovane cantautore, certificato disco d’oro per le vendite del primo singolo lanciato al talent show di Maria De Filippi, Dimmi che non é un addio.

“Quando hai preso meritatamente la maglia ti ho visto con una reazione di un felice indifeso -attenziona Rudy Zerbi all’incontro post puntata con l’allievo, nel daytime di Amici 23 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 20 febbraio 2024, seguito poi dall’esultanza di Holden, al settimo cielo alla visione del mentore che lo ha promosso alla fase serale del talent show-…Una preparazione a tutti i giorni che ci esercitiamo e con il traguardo della maglia sono contento di esserci arrivato qui… é stato un momento molto bello”.

Il fandom di Holden é al settimo cielo per il traguardo conseguito al talent show

Nel frattempo, non si fanno attendere neanche le reaction entusiaste dei fan di Holden, che via social e a margine del traguardo sulla pagina Instagram di Amici elogiano il figlio d’arte per il titolo di concorrente ammesso al serale del talent show. Si registra infatti un tripudio di messaggi social di consenso per il giovane cantautore da parte dei fan attivi via social.

Questo, dopo che Holden ha riscosso un successo notevole nell’ultima puntata domenicale di Amici 23, occasione in cui oltre ad agguantarsi la maglia di accesso al serale il figlio d’arte del marito musicista, Paolo Carta, di Laura Pausini ha inoltre vinto la gara di inediti con il nuovo brano presentato ad Amici, Solo stanotte.

Nel frattempo, intanto, oltre Holden anche Martina Giovannini consegue l’accesso al serale…

Holden nella puntata di domenica ha indossato la maglia dorata del Serale e condivide le emozioni di questo importante traguardo con il suo prof Rudy Zerbi! #Amici23













