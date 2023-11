Amici 23, Holden da record: debutta in FIMI con “Dimmi che non é un addio”/ Il traguardo in classifica 

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden oltre la polemica web: il nuovo traguardo nella classifica FIMI

Holden é il cantante dei record nella storia di Amici di Maria De Filippi, tra i talenti in corsa per il montepremi ad Amici 23. Il figlio d’arte del marito Paolo Carta della popstar di Laura Pausini, al di là della polemica web corrente mossa da Luca Jurman sul talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, debutta nella Top of the music dei singoli più venduti in Italia di FIMI (Federazione della industria italiana della musica) . Ed é il primo nella classe canto di Amici 23 a conseguire il debutto nella classifica dei singoli più venduti, dopo il record raggiunto come la più alta new entry nella storia di Amici, per il volume di streaming nella Top 200 su Spotify Italia con un inedito: Dimmi che non é un addio.

Con il primo inedito lanciato nella scuola di Amici 23, nello specifico, Holden conquista la Top100 nella Top of the music targata FIMI/Gfk secondo la nota metodologica delle vendite musicali aggiornate al periodo compreso tra il 3 e il 9 novembre 2023.

Holden debutta nella Top100 FIMI

Il figlio d’arte e allievo di canto di Rudy Zerbi ad Amici 23, nel dettaglio, é la più alta new entry tra i cantautori del talent in corso e debutta alla posizione #78, tra gli artisti e i singoli più venduti. Un traguardo importante per la giovane promessa della musica made in Italy, che oltre ad essere un importante risultato in termini di vendite musicali fa impennare le quote di scommesse dei bookmaker sulla qualificazione di Joseph Carta in arte Holden alla finale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Nel frattempo, Dimmi che non é un addio é anche tra gli inediti di Amici 23 più virali sui social, in particolare sul re cinese, TikTok, come uno dei tappeti musicali più utilizzati dagli utenti creators.

