Amici 23: Holden debutta in TOP10, nella classifica FIMI/ Il traguardo con “Dimmi che non é un addio”

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden debutta nella Top10 FIMI

É il miglior debutto nella storia di Amici sulla piattaforma musicale Spotify Italia e, in più, Holden di Amici 23, ora raggiunge un nuovo traguardo nella classifica FIMI. Ebbene sí, ben oltre la polemica web avviata contro di lui dall’ex insegnante di canto Luca Yurman, in quanto tacciato di essere favorito da un trattamento speciale al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi, Holden si classifica tra le prime posizioni nella Top 10 dell’ambita classifica Top of the music dei singoli più venduti in Italia, secondo i dati di vendita musicali FIMI/GFK.

Un traguardo importante per il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, che con il primo inedito lanciato nella scuola delle arti di Maria De Filippi approda nella classifica dei singoli più venduti in Italia stilata sul sito online della Federazione dell’industria della musica italiana.

Dimmi che non é un addio raggiunge un nuovo traguardo

Dopo essersi imposto come il miglior debutto in termini di streaming raggiunti su Spotify Italia, con il singolo Dimmi che non é un addio, nella storia di Amici, ad Amici 23 Holden si aggiudica anche il record per essere la più alta new entry della classe canto al talent show nella classifica dei singoli più venduti, FIMI. La scorsa settimana Joseph Carta in arte Holden entrava in Top 100 FIMI, classificandosi al 78esimo posto, con lo stesso singolo.

Pochi giorni fa, poi come se non bastasse, il giovane figlio d’arte capitolino ha oltrepassato il primo milione di ascolti in streaming con il primo inedito su Spotify Italia. E in ultima ma non per importanza giunge ora nel web, diventando ben presto virale, la notizia che vede Holden aggiudicarsi la nona posizione nella classifica dei singoli più venduti, in TOP10 FIMI.

Insomma, il fenomeno pop di Holden avanza incontrastato ad Amici 23 e chissà che il figlio d’arte non possa quindi aggiudicarsi un posto nella ambita finale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.











