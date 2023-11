Amici 23: Holden doppia Petit, Mida terzo e Mew fuori dalla Top3/ La classifica streaming di Spotify 

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden primeggia nella classifica degli stream su Spotify Italia

Holden, Petit, Mida, Mew, Sarah, Stella, Holy Francisco, Lil Jolie e Matthew si contendono il titolo di First class di canto ad Amici 23, per gli stream su Spotify Italia. Il figlio d’arte di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, si conferma in pole position per il volume di ascolti in streaming su Spotify Italy cumulati, sbaragliando così la competizione di canto corrente ad Amici 23.

Amici 23, Holden da record: debutta in FIMI con "Dimmi che non é un addio"/ Il traguardo in classifica

Così come emerge coi dati di streaming relativi alle riproduzioni in ascolto su Spotify Italia dei singoli cantanti concorrenti al rilascio dei primi inediti del 7 novembre, aggiornati al 10 novembre 2023. Holden supera i competitor cumulando un volume di stream che oltrepassa quota 600k, imponendosi al vertice nella classifica stream di Amici 23, seguito poi da Petit secondo e Mida terzo classificato oltre i 300k stream, rispettivamente con i singoli Dimmi che non é un addio, Che fai e Rosso fuoco. Fuori dalla Top 3, habemus Mew quarta classificata con Mercoledì mai a oltre 200k stream, Lil Jolie quinta classificata con Follia a oltre 100k con Holy Francisco sesto classificato con Tananai e Sarah Toscano settima classificata con Touché. Matthew ottavo classificato con Fammi a oltre 90k stream e Stella Cardone nona ed ultima classificata con Venere, che é ad oltre 50k.

Amici 23: Holden, Petit, Mida e Mew conquistano "Generazione zeta"/ Il nuovo traguardo su Spotify

Holden é record di Amici 23

Di seguito, in ordine decrescente di gradimento relativo agli streaming dei fruitori di musica su Spotify Italia, la classifica di Amici 23 vede i cantanti in corsa al talent show così posizionarsi:

Holden 620.549

Petit 366.167

Mida 322.716

Mew 252.575

Lil Jolie 162.812

Holy 135.741

Sarah 130.230

Matthew 90.526

Stella 50.552

Nel frattempo, intanto, tra i giovani cantanti di Amici 23, Holden si aggiudica il nuovo traguardo musicale della più alta new entry tra i cantanti del talent show di Maria De Filippi, nella classifica dei singoli più venduti targata FIMI/GFK.

Amici 23, é gara scrittura sulla donna: s'infiamma la polemica/ Il vincitore tra Mida, Holy Francisco e Petit

© RIPRODUZIONE RISERVATA