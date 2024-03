Amici 23: Holden é doppio disco d’oro/ Il traguardo con il singolo “Nuvola”

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden é di nuovo disco d’oro con Nuvola

Ancor prima che inizi la fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi, Holden prova a sbaragliare la concorrenza del circuito canto attivo al talent show di Maria De Filippi. Questo, mettendo a segno una serie di nuovi traguardi nella competizione tra i talenti ballerini e cantanti in corsa per un posto alla puntata finale del talent show Mediaset.

Oltre il traguardo del maggior numero di ascolti in streaming conseguito sulla piattaforma di Spotify Italia, tra i cantautori in corsa da Amici 23 Holden segna la differenza anche con il traguardo della doppia certificazione di disco d’oro, secondo i dati di vendite registrati FIMI/Gfk. Dopo la certificazione dorata conseguita con il singolo Dimmi che non é un addio, Holden si supera ottenendo il nuovo certificato di disco d’oro per il secondo singolo lanciato nella sua gara avviata al talent show di Maria De Filippi. Si tratta di “Nuvola“, una ballad introspettiva e sull’amore che il figliastro d’arte di Laura Pausini ha scritto a quattro mani con la vincitrice di Amici 22 e figlia d’arte di Pino Mango e Laura Valente, Angelina Mango.

Holden si supera al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi

Con un traguardo di almeno 50mila copie vendute, quindi, Nuvola di Holden raggiunge dunque la certificazione di disco d’oro, infiammando così la competizione della fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi. E il nuovo riconoscimento per il cantautore figlio d’arte del marito musicista di Laura Pausini, Paolo Carta é intanto virale sui social, in un tripudio di reazioni social di consenso es esultanza del fedele fandom per il beniamino di Amici. Il giovane talento é reduce dal rilascio del terzo singolo promosso al talent, la preannunciata bop Solo stanotte che rende Holden il primo della classe canto di Amici 23 per il volume di ascolti su Spotify Italia.



“Nuvola” di Holden è ufficialmente certificata DISCO D’ORO 📀#Amici23 pic.twitter.com/UiLQnuOSiL — AMICI NEWS (@amicii_news) March 18, 2024













