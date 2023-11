Amici 23, Holden é il miglior debutto su Spotify Italia/ Le reazioni alla classifica degli inediti

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden é record su Spotify Italia

La fiamma della competizione di Amici 23 di Maria De Filippi arde sempre più forte, con il record che Holden si aggiudica su Spotify Italy, per il circuito canto, nella storia del talent show.

Così come emerge nel daytime di Amici 23 datato 8 novembre 2023 e anticipato anzitempo nella classifica a prima firma su Il sussidiario.net, Holden segna il maggior numero di ascolti in streaming tra le proposte musicali – canzoni e cantanti- di Amici 23 a titolo di inediti al rilascio del 7 novembre 2023, su Spotify Italia. E non solo. Il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, Holden, si aggiudica al contempo anche il record del miglior debutto sulla piattaforma musicale di streaming Spotify Italia, nella storia di Amici, posizionandosi alla #27 a titolo di new entries nella Top 50 Italy, la classifica che accoglie le principali 50 proposte musicali che registrano il maggior volume di ascolti in riproduzione.

La classifica dei debutti musicali, che viene svelata in daytime dalla conduttrice di Amici 23, Maria De Filippi, vede le proposte del talent così registrare i dati di streaming nella 20 ore che seguono il rilascio:

-Stella Cardone ultima classificata con Venere;

-Sarah Toscano penultima con Touché;

-Matthew terzultimo con Fammi;

-Holy Francisco sesto con Tananai;

-Lil Jolie quinta con Follia;

-Mew quarta con Mercoledì mai;

-Mida terzo classificato con Rosso fuoco;

-Petit secondo classificato con Che fai;

-Holden primo classificato con Dimmi che non é un addio.

Le reaction di Amici 23

Il podio di Amici 23, sulla base dei dati di ascolti in streaming su Spotify Italia, vede nel dettaglio Mida, Petit e Holden totalizzare ampiamente rispettivamente le esorbitanti cifre 97mila stream, 113mila stream e 162mila stream. Ma non solo. Holden e Petit si impongono al contempo come le due new entries nella playlist Generazione zeta su Spotify Italia e non mancano le reaction a caldo ai primi dati di streaming della classe di Amici 23.

“Mi viene da piangere -dichiara Petit-, un’emozione incredibile, ho un pezzo uscito a luglio con 20mila stream e ho fatto tutto in cameretta”. La parola passa poi a Holden, ” mi sento male e sono veramente contento, non avrei mai pensato così tanto…”. Mida aggiunge: “io contentissimo, non ho mai totalizzato un numero del genere a un esordio del mio pezzo”. Stella, ultima, invece non nasconde la delusione all’idea di essere eternamente “ultima” nella carriera così come nella vita.

