Amici 23, Holden é il preferito del pubblico e Nahaze é ultima/ La classifica canto sul televoto

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden é il preferito dell’occhio pubblico

Holden é il preferito e Nahaze é ultima nella prima classifica televoto di Amici 23 di Maria De Filippi.

Trattasi del primo televoto indetto per il canto, circuito competitor parallelo con il circuito ballo ad Amici 23 di Maria De Filippi, che vede il figlio d’arte del marito Paolo Carta di Laura Pausini in testa.

L’allievo di Rudy Zerbi, tacciato dagli haters nel web di essere raccomandato al talent show di Maria De Filippi proprio perché figlio d’arte di Paolo Carta, marito musicista di Laura Pausini, si guadagna così un nuovo grande traguardo dopo la certificazione del disco d’oro per il singolo Dimmi che non é un addio. Holden é il talento nel circuito canto preferito dell’occhio pubblico, a dispetto del duro j’accuse e quando ormai manca poco al serale di Amici di Maria De Filippi si preannuncia essere il primo candidato favorito al titolo di concorrente finalista competitor alla finale di Amici 23.

Amici 23 di Maria De Filippi, Nahaze é ultima classificata: la sentenza dell’occhio pubblico

É lui a sbaragliare la concorrenza dei compagni di studio competitor cantanti al talent show, come preferito dell’occhio pubblico, votato al 21,2%. Secondo posto per Petit, votato al 20,6% dei voti. Terzo posto, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico, per Mida, votato al 16,6% dei voti.

Quarta posizione per Sarah Toscano, votata al 10%. Quinta posizione per Martina Giovannini votata all’8,5% dei voti. Sesta posizione per Malia, votato al 6,1% dei voti. Settimo posto per Ayle, votato al 5,7% dei voti. Lil Jolie é ottava classificata, votata al 4,1% dei voti. Kia, votata al 3,7% é penultima classificata. Ultima classificata é Nahaze, votata al 3,5%.

Data la risicata percentuale di voti dell’occhio pubblico, la cantautrice Nahaze potrebbe quindi rivelarsi a rischio eliminazione se non addirittura eliminata dal circuito canto in corsa con il ballo per un posto alla fase finale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Per i cantanti è arrivato il momento di scoprire la classifica del televoto! #Amici23













