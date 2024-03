Amici 23: Holden é in pole e Kia ultima/ La classifica canto determina l’eliminato, in vista del serale?

Amici 23, Holden é in pole position: la classifica di canto

Per il circuito canto, nel mezzo della gara dei talenti in corsa per un posto al serale di Amici 23, Holden primeggia e Kia sprofonda in classifica. É quanto si apprende dagli spoiler di Amici news e Superguida TV, relativamente alla nuova puntata domenicale di Amici 23, datata 3 marzo 2024.

Alla rinnovata classifica di canto, quindi si rileva un ordine di gradimento che vede primeggiare il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini:

Holden é primo classificato nella puntata domenicale: gli dicono che dirgli che é bravo sia riduttivo;

Petit secondo: la giudice Emma gli ammette che possa fare grandi cose, il pezzo inedito è molto ben strumentato e strutturato.

Mida terzo: gli dicono che sia fortissimo. Anna Pettinelli gli assegna inaspettatamente un 7 come per l’inedito.

Lil Jolie é quarta: le dicono che intravedono una sorta di malizia dolce, che sia migliorata;

Martina Giovannini é quinta in un pari merito con Sarah Toscano, a cui Emma dice che l’inedito sia fresco e che abbia “quella freschezza che per la sua età e più che adatta”;

Nahaze é sesta: Emma le dichiara che abbia un bellissimo pezzo, che lei è brava nell’estetica ma non nella scansione delle parole in musica;

Ayle é settimo classificato e gli dicono che abbiano visto una fragilità nonostante l’aspetto;

Kia sprofonda in ultima posizione e le dicono che la canzone sia bella, ma il giudice Max Brigante la giudica come disconnessa rispetto all’interpretazione del brano. Che la cantante sia candidata al titolo di eliminato, ad Amici 23?

I cantanti in corsa per il posto di accesso al serale di Amici 23

La classifica di Amici 23 del canto, rispetto ai concorrenti competitor per la maglia di accesso al serale, vede invece i concorrenti così classificarsi:

1 Lil Jolie

2 Sarah: la Pettinelli gli da 5 perché l’ha trovata moscia. A Zerbi è piaciuta e ha alzato un foglio con su scritto Brava.

3 Ayle

4 Kia

5 Nahaze

Nel frattempo, intanto, per il circuito ballo Nicholas Borgogni “tradisce” Raimondo Todaro in uno smacco a favore di Emanuel Lo…











