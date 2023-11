Amici 23, Holden é record storico su Spotify Italia/ Le reazioni alla classifica degli stream al debutto

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden sbaraglia la concorrenza di canto

Holden é il primo della classe canto nella storia di Amici di Maria De Filippi, ad Amici 23, con il record del miglior debutto su Spotify Italia! Ebbene sí, al rilascio sulle piattaforme musicali del 7 novembre 2023, delle proposte musicali (cantanti e inediti ) di Amici 23, il figlio d’arte del musicista e producer Paolo Carta, marito della popstar Laura Pausini, debutta alla #27 nella Top 50 e batte la concorrenza della classe canto ad Amici 23, conquistando il più alto volume di ascolti in riproduzione in streaming su Spotify Italia! Il giovane conquista la pole position nella classifica degli streaming del talent show di Maria De Filippi. Ma non solo. Al contempo, Holden registra il più alto debutto con un inedito al rilascio nella storia di Amici, nella Top50 Italy, ed é anche il debutto più alto di Amici 23 nella playlist Generazione zeta, sempre su Spotify Italia.

Per i soli dati di streaming che si registrano su Spotify Italia, a partire dalla prima classifica a prima firma su Il sussidiario.net relativa agli ascolti degli inediti, Holden si preannuncia come il candidato favorito alla vittoria del talent show dedicato alle arti canto e ballo, Amici 23. Di seguito, si profila la classifica degli stream su Spotify Italy aggiornata ai dati di ascolti alle prime 24 ore dopo il rilascio dei primi inediti di Amici 23:

1- Holden 197.937 stream

2- Petit 136.451

3- Mida 116.744

Mew 100.303

Lil Jolie 70.356

Holy 57.657

Sarah 52.830

Matthew 36.573

Stella 20.930

Holden é al settimo cielo

La pole position raggiunta, nella concorrenza del circuito canto di Amici 23, rende particolarmente fieri Holden e il fandom attivo nel web, tanto che via social si registra ora un tripudio di interazioni di approvazione ed esultanza degli utenti per il figlio d’arte. Nel daytime di Amici 23 datato 8 novembre 2023, inoltre, il cantante del fortunato inedito “Dimmi che non é un addio” riceve i complimenti dell’insegnante di una masterclass di interpretazione nel canto nota, ex lead voice dei Matia Bazar, moglie storica del compianto Pino Mango e mamma vip di Angelina Mango, ex Amici 22, per l’interpretazione personale nella cover di Bella d’estate. Si tratta di Laura Valente.

“Ci sei piaciuto tanto, a me e ad Angelina -fa sapere la vedova di Mango, in ricordo del brano del poeta, parlando a Holden ad Amici 23-. Veramente Bravo. Al di là del fatto tecnico. Mi sei arrivato proprio tu, la tua disperazione. Attraverso quelle note avevi una presenza scenica, un cuore, una passione… bellissima. Veramente una bomba”.

Nel frattempo, nella Top 50 Italy di Spotify Italia, Holden batte il suo stesso record del miglior debutto di Amici, scavalcando la posizione #27, nel tentativo di entrare in Top20.

"holden è il miglior debutto nella storia del programma" 🤍 #amici23













