Amici 23, Holden favorito da un trattamento speciale? / Esplode la polemica sul figlio d’arte: il motivo

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden é nel mirino di un j’accuse online

Holden finisce nel mirino di una nuova polemica online, che lo taccia di essere favorito nella competizione tra i talenti di Amici 23. Il j’accuse dell’occhio pubblico attivo sulla pagina Instagram di Amici taccia Holden di essere beneficiato da un trattamento favorevole al talent show, viste le sue diverse assenze registratesi in più occasioni, nella scuola di Maria De Filippi. Come per l’occasione della masterclass registrata da Simone Riccioni e Margherita Tiesi, all’occorrenza della presentazione del film “Neve”.

“Holden non si degna di presentarsi nemmeno in queste occasioni -attenziona la voce più aggregante nella polemica web ai danni di Holden, alla mention della intera classe di ballerini e cantanti competitor al talent show-. Ma vi sembra normale che lui abbia tutta questa libertà? Sta sicuramente in saletta a lavorare ai suoi pezzi ma questo non cambia che tutti lì dentro fanno lezione, lavorano in saletta ecc… lui perché ha questo trattamento di favore rispetto agli altri?”.

Holden divide l’occhio pubblico

Gli haters tacciano il cantautore della vera canzone bop in corsa ad Amici 23 -“Solo stanotte”- Holden, di essere favorito dalla produzione del talent nella gara dei talenti, in quanto figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini. Il j’accuse online, quindi, prosegue: “Sono in una televisione e dovrebbero essere tutti allo stesso piano, se devono partecipare ad incontri o iniziative particolari devono farlo e basta, non è per niente giusto”.

Nel frattempo, a spezzare una lancia in favore di Holden, che ha ottenuto una maglia di ammissione al serale di Amici 23, ci pensa una voce del fandom: “Per me è il fatto che anche chi lo disprezza chiede di Holden nei commenti, ogni volta, che non si vede…. Semplicemente é: LA RILEVANZA di lui!”.

Il maestro Emanuel Lo si confronta con Lucia, un compito per Nicholas, la reazione di Mida al compito della prof Pettinelli, l'incontro degli allievi con i protagonisti del film "Neve"… Rivedi subito insieme a noi la puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/F4MietaL14 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 23, 2024













