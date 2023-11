Amici 23: Holden in vetta alla classifica delle radio, Holy Francisco ultimo/ Matthew: “Uno schiaffo!”

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden é il First class di canto: la classifica delle radio

Holden é il primo della classe canto ad Amici 23 di Maria De Filippi e Matthew ha una reazione avversa alla sentenza delle radio. Accade nel rinnovato daytime del talent show di Maria De Filippi giunto all’edizione di Amici 23, la cui messa in onda é datata sulle reti TV e streaming il 2 novembre 2023. Le radio, chiamate ad esprimere la propria preferenza in formato di votazioni sulle proposte musicali degli inediti realizzati dai cantanti in corsa al circuito di canto, stilano una classifica di Amici 23. La stessa, quindi, esprime il gradimento delle radio giudici, Radio Subasio, Radio Kiss Kiss, Radio Zeta e Radio Norba, sugli inediti dei concorrenti nel canto presentati in anteprima alla puntata domenicale del 29 ottobre 2023 di Amici 23.

Amici 23, si sfiora la rissa nella classe/ Lil Jolie attacca la new entry Giovanni ed é tutti contro uno!

E Matthew, allievo di Rudy Zerbi, unitamente a Holy Francisco registrano delle reazioni avverse alla classifica degli inediti stilata dalle radio. I summenzionati giovani sono delusi entrambi del proprio piazzamento.

Matthew e Holy Francisco accendono la polemica

“É stato uno schiaffo in faccia… almeno tra i primi cinque…ottavo, bravi tutti…-esclama il biondo cantautore relativamente alla classifica che vede il figlio del marito Paolo Carta di Laura Pausini, Holden (già al centro di una polemica), in pole position -…che fallimento…”. E Holy Francisco , ultimo nell’ordine di gradimento della discordia, rincara la dose in contrapposizione alle radio: “io non mi sento di aver fatto meno degli altr”. Il riferimento é quindi alle posizioni raggiunte da altri cantanti in corsa ad Amici 23 e Matthew aggiunge al veleno “io vengo qua sperando di arrivare in semifinale… la roba delle radio é importante.”. Insomma Matthew non sente di potersi qualificare alle semifinali di Amici 23.

Amici 23, Mew dichiara guerra a Lil Jolie/ La classe canto si spacca!

Di seguito, così i cantanti e gli inediti in corsa ad Amici 23 si qualificano nell’ordine di gradimento delle radio:

-Holden primo con “Dimmi che non é un addio”

-Lil Jolie seconda con “Follia”

-Petit terzo con “Che fai”

-Mew quarta con “Mercoledì mai”

-Samuspina quinto con “2 star”

-Stella sesta con “Venere”

-Mida settimo con “Rosso fuoco”

-Matthew ottavo con “Fammi”

-Sarah nona con “Touché”

-Holy Francisco decimo con “Rosso fuoco”













© RIPRODUZIONE RISERVATA