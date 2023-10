Amici 23, Holden inarrestabile: vince il nuovo singolo, oltre le critiche?/ I risultati della gara inedito

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden si mette in discussione nel canto oltre la polemica: la gara inediti

La quarta puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi vede disputarsi la nuova gara per il miglior inedito e potenziale singolo, che vede Holden primeggiare oltre il peso della polemica. Le contestazioni web in corso sono mosse dagli internauti che tacciano il cantautore dalla timbrica sabbiata, Joseph Carta in arte Holden, di essere beneficiato da una particolare raccomandazione nella musica, in quanto figlio d’arte del marito di Laura Pausini e musicista, Paolo Carta.

Tuttavia, oltre il peso della polemica, Holden -già vincitore della gara canto cover la scorsa settimana – vince la gara di inediti ed é il candidato alla produzione dell’inedito per il rilascio di un nuovo singolo. Così come previsto tra le anticipazioni della nuova puntata di Amici 23 in onda il 15 ottobre 2023, riprese dalle pagine social di Amici news e Superguida TV.

Dopo Lil Jolie e Petit, vincitori delle precedenti gare per il migliore inedito da prodursi all’upgrade di singolo ad Amici 23, l’allievo cantautore dello storico insegnante di LDA ad Amici 21, Rudy Zerbi, Holden ha la meglio alla rinnovata gara di canto domenicale per l’ambito traguardo e nella stessa oltre il figlio d’arte si mette in gioco una proposta femminile. Si tratta di Sarah Toscano. Quest’ultima, quindi, messa in discussione con Holden, nella sfida per un inedito da prodursi con l’ausilio della mano esperta di un producer di successo, non riesce a battere la concorrenza del figlio d’arte. Che Holden sia quindi prossimo al rilascio del primo singolo, complice l’aiuto di Amici 23?

Sarah Toscano é battuta, ad Amici 23

É l’interrogativo che si solleva, dopo la fine della lovestory avviatasi tra le mura di Amici 23, di Sarah con il compagno di studio del canto e rivale, Holy Francisco. Quest’ultimo, dopo aver chiarito a Sarah Toscano di non essere disposto a impegnarsi in un fidanzamento chiudendo il flirt con la giovane sul nascere, giunge ultimo in puntata nella gara di canto cover giudicata dal giudice esterno di Amici 23, Emma Marrone.













