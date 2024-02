Amici 23, Holden: “Io ti amo…”/ Web in tilt per la dedica all’eliminato, Simone Galluzzo

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo lascia il talent show e…

É un Holden particolarmente intimista il protagonista della nuova puntata in daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, all’addio a Simone Galluzzo. Quest’ultimo, ballerino uscente, eliminato ad Amici 23 per la scelta maturata dal maestro di ballo Emanuel Lo in vista del serale, riceve un regalo inaspettato da parte del cantautore Holden.

Amici 23, Simone Galluzzo eliminato choc/ Arriva una proposta di lavoro inaspettata, dopo la bocciatura!

Il cantante ha condiviso con il ballerino i mesi di crescita artistica e personale intrapresa ad Amici 23, il talent show delle arti canto e ballo.

E nel daytime di Amici di Maria De Filippi datato 5 febbraio 2024, Holden non risparmia una sorpresa intimista all’ormai uscente compagno di studio ballerino. Si tratta del libro al cui titolo é ispirato lo pseudonimo di Joseph Carta in arte Holden, “Il giovane Holden”. Una opera di J.D. Salinger che parla dell’animo in ribellione verso ciò che lo circonda.

Amici 23, Holden stroncato da Ermal Meta/ L'inedito "Solo stanotte" non é originale?

Le reaction alla eliminazione di Simone Galluzzo di Amici

“Un regalo egoriferito -attenziona il suo dono a Simone Galluzzo, Holden, dell’addio ad Amici 23 al ballerino -, il giovane Holden… l’unica cosa che avevo da darti…leggitelo …il primo giovane Holden… io te amo .. “.

Non manca l’addio di Simone Galluzzo, esteso alla classe di allievi e cantanti: “ragazzi che dire … Siete persone incredibili dalla prima all’ultima …ognuno di voi mi ha dato qualcosa …fuori sarà dura”. Un dialogo particolarmente emozionante quello che si registra tra il ballerino uscente e i compagni di studio cantanti e ballerini ad Amici di Maria De Filippi, che finisce per emozionare l’occhio pubblico del talent show attivo sui social network. E tra gli utenti nel web non mancano i commenti social dei fedeli fan di Simone Galluzzo che si sarebbero auspicati una promozione del beniamino al serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Amici 23, Nicholas Borgogni fa breccia nella giudice Eleonora Abbagnato/ É scontro con Alessandra Celentano!

Nel frattempo, intanto, per l’eliminato Simone Galluzzo arriva la proposta per una collaborazione nella danza…

In bocca al lupo per tutto Simone 🍀 #Amici23 pic.twitter.com/0pIauwEnDY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 5, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA