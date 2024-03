Amici 23: Holden, Mida e Petit sono la Top3 e Ayle sprofonda/ La classifica Spotify

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden é il primo della classe canto: la classifica streaming su Spotify Italia

Holden, Mida e Petit sono la Top3 nella classifica Spotify di Amici 23 di Maria De Filippi, che si profila a prima firma Il sussidiario.net. Coi dati di ascolti in streaming su Spotify Italia alla mano, relativamente ai nuovi singoli pubblicati dai cantanti in corsa al serale di Amici 23, Holden si impone come il First class del circuito canto. Il primo della classe canto é al vertice della classifica con il singolo Solo stanotte, quotato a 709.606 ascolti in riproduzione in streaming [+75.495]. A seguire habemus, poi, del circuito canto in corsa al talent show di Maria De Filippi il secondo classificato per il numero di ascolti su Spotify Mida, che con il singolo Fightclub raggiunge quota 461.570 stream [+48.589]. Tornerai di Petit é la terza proposta musicale di Amici 23 su Spotify Italia, a quota 426.172 ascolti in riproduzione in streaming, registrando un incremento di +49.958.

A seguire habemus poi la prima proposta femminile e quarta classificata di Lil Jolie, che con Attimo ad Amici 23 di Maria De Filippi si impone con la quota di 198.907 ascolti [+19.325].

La classifica Spotify vede ultimo…

Quinta classificata e in chiusura in Top 5, habemus Martina Giovannini, che replica al j’accuse critico di Lorella Cuccarini , con Da quando non ho smesso di amarti, a quota 187.412 ascolti in riproduzione in streaming [+18.778]. Sesta classificata é poi Sarah Toscano con il nuovo singolo Mappamondo, che segna quota 184.716 riproduzione di stream con un incremento di +22.054.

Ultimo, chiaramente relativamente alla competizione dei nuovi singoli pubblicati e promossi nella competizione di canto ad Amici 23 é il singolo Il tuo nome di Ayle, a quota 142.175 ascolti in riproduzione di streaming [+13.994]. In questi termini il cantautore dalla tinta biondo platino si direbbe l’elemento più a rischio eliminazione alla prima puntata della sfida serale di Amici 23, per il circuito canto competitor parallelo di ballo.











