Amici 23, Holden nel mirino del web: c’entra l’autotune/ Luca Jurman: “Una cover di Mango molto discutibile”

Amici 23 di Maria De Filippi, Luca Jurman torna a contestare l’uso di autotune: il messaggio sibillino

S’infiamma la polemica web in corso su Amici 23 di Maria De Filippi, aperta da Luca Jurman, che vede il figlio d’arte Holden al centro dell’accusa insieme al resto della produzione del talent show. In sintesi, a più riprese in una serie di post condivisi via social, Luca Jurman taccia il talent show Amici di Maria De Filippi di rendersi complice della dipartita dell’arte, in particolare della musica dal momento che Anna Pettinelli e Rudy Zerbi si oppongono alla proposta della collega tra gli insegnanti. Quella di vietare l’uso dell’autotune dalla gara di canto cover domenicale all’edizione di Amici 23. L’autotune, software dell’Antares nato nel 1997 e che tra gli effetti permette il miglioramento dell’intonazione della voce, é giudicato come un elemento inammissibile dall’ex insegnante di canto ad Amici. In quanto un mezzo da bandire che in musica sarebbe equiparabile al doping nello sport, a beneficio di chi ne fa uso in un’industria musicale dove verrebbe a mancare la meritocrazia, a sfavore del talento puro del vero artista.

“DOPO AVER VISTO LA PUNTATA DI AMICI, DOVE HO ASSISTITO AL MASSACRO DEL RICORDO DELLE BELLE VOCI, COME QUELLA DI MANGO, E DOPO AVER ANCHE ASSISTITO ALLA TOTALE INGIUSTIZIA E INCAPACITÀ VALUTATIVA DI ZERBI E PETTINELLI, CHE CON UN CREDIBILE CORAGGIO ELOGIANO IL NULLA E MASSACRANO IL MEGLIO (del peggio)-rincara la dose nella polemica su Facebook , Luca Jurman, CON LA SCUSA DI PARLARE DI INCOMPRENSIONI DI GENERI MUSICALI E OSTENTANDO UNA GROTTESCA FORMA DI UN “SAPERE” CHE OGGETTIVAMENTE…NON ESISTE, POSSIAMO TUTTI IN ACCORDO (o almeno lo spero) DIRE CHE:FACCIAMO LE PIÙ SENTITE CONDOGLIANZE ALL’OGGETTIVITÀ E AL TALENTO, CHE PURTROPPO CI HANNO LASCIATO PREMATURAMENTE! Cara Musica … R.I.P”.

Amici 23 di Maria De Filippi, Luca Jurman fa appello per il futuro della musica

Il riferimento é in particolare alla gara cover disputata nella puntata domenicale del 29 ottobre 2023, dove Holden registra una versione personalizzata di Bella d’estate, al lordo dell’autotune. Come grida la compagine di utenti critici contrapposti agli internauti che si congratulano per la prova, nel web.

“P. S.- Mi vergogno per tutti coloro che anche questa volta si sono sentiti in “dovere” di dire cose tendenziose e forvianti, perdendo la credibilità professionale e artistica che li ha distinti nel passato”, e il messaggio di contestazione é indirizzato anche al giudice della gara incriminata, Giorgia, che avrebbe palesato il suo consenso alla prova del figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, ad Amici 23. E mentre fa rumore il silenzio mediatico sulla questione della Laura Nazionale, che si é ad oggi detta sempre contraria all’uso e abuso degli effetti in musica di saturazione della voce-poi Luca Jurman destina un tributo al compianto papà d’arte del giovane fenomeno di Amici 22, Angelina Mango: “Una menzione speciale invece va a PINO MANGO, che pur non essendo stato uno dei miei preferiti assoluti gli riconosco da sempre una vocalità ed un talento unici, e per cui stasera, guardando la puntata andata in onda Domenica, dove è stata eseguita una cover (molto discutibile) di un suo brano famoso, mi sarei aspettato dai giudici e “prof” l’esatto contrario di ciò che è stato detto sull’esecuzione da parte di un ragazzo sul quale vorrei evitare di esprimermi ulteriormente in generale, non ne vale la pena, ma osannare davvero una pessima performance da parte di chi dovrebbe essere titolato nel dare oggettività tramite la propria conoscenza e arte…è stato davvero deludente, uno schiaffo, oltre che irrispettoso verso un pubblico numeroso che merita invece tanta verità! “.

E in conclusione del nuovo post che infiamma la polemica su Amici 23: “Che brutta cosa, davvero brutta.

Sempre più in basso. Sempre più …silenzio da parte di chi dovrebbe parlare. Se il coraggio è la virtù dei forti, allora l’arte italiana è davvero piena di debolezza etica.

Provo amarezza per tutte le persone che appoggiano e avvallano tutto questo, senza rendersi conto di cosa stanno veramente facendo. Bisogna cambiare tutto, tutto!!

Ci sono troppe opportunità per distruggerle così! FORZA, SVEGLIATEVI!

Si può cambiare, basta solo mettere in essere una parola che racchiude tutto:

ETICA!”. Quindi, la bordata finale a chi minaccerebbe il futuro della musica, a partire dalla produzione di Amici 23: “Troppo speranzoso?? Può essere, ma io combatto per questo, per il futuro della Musica e per il futuro del vero talento!“SAVE THE MUSIC SAVE THE FUTURE”.













