Amici 23, Holden: “Parla di un amore tossico”/ Il significato del testo di “Solo stanotte”

Amici 23: Holden rilascia il nuovo inedito “Solo stanotte”: la storia di un amore tossico

Holden primeggia nella competizione targata Amici 23, con il miglior debutto al rilascio degli inediti del circuito canto in corsa al talent show suggellato con Solo stanotte nella classifica iTunes e l’ordine di gradimento su Spotify Italia. E, intanto, in un videomessaggio pubblicato sul sito di streaming online Wittytv dedicato al talent show Amici di Maria De Filippi Joseph Carta in arte Holden mostra indifferenza verso gli haters che, online, lo tacciano di raccomandazione con l’etichetta di “figliastro di Laura Pausini”. Il j’accuse é dovuto in particolare per essere il figlio del marito musicista Paolo Carta della popolare cantante. E l’occasione dell’intervento é la presentazione che Holden rilascia online del nuovo inedito, dal titolo Solo stanotte.

Una up-tempo EDM intimista ed emotiva, che parla delle fasi di un amore tossico fino alla sofferta decisione di troncare una relazione turbolenta, che si nutre di fasi altalenanti, tra love-bombing e no-contact. Holden taglia il cordone del legame dell’amore malsano, la cui tossicità é evidentemente dettata dall’incompatibilità tra i protagonisti della storia. Forse non c’é una colpa da attribuire a qualcuno, nella relazione a due ad alto tasso di tossicità in amore, ma spesso vi é l’urgenza di chiudere la storia tossica per il bene di entrambi.

Holden presenta il nuovo inedito, fenomeno di Amici 23 del momento

“Ciao, sono Holden e il mio inedito é Solo stanotte -fa sapere il figliastro d’arte che si impone come il First-class di Amici 23, parlando della sua creatura- che assume le sembianze di una relazione tossica …parla del lasciarsi andare nel momento in cui é difficile farlo”. Il brano é autobiografico ed é “dedicato ad una persona con cui sono stato bene e anche di cosa sia più giusto fare per entrambi”.

La canzone nasce da una riflessione dolorosa maturata in una notte, nel mezzo della solitudine, quando ci si chiede cosa sia più giusto fare, giunti al capolinea di un amore tossico: “a volte la risposta non é comoda; spesso le decisioni più giuste non sono sempre belle -rimarca Holden del messaggio suggellato nel testo della sua canzone scritta e prodotta a primafirma, Solo stanotte, che lo consacra come il cantautore di Amici 23 per antonomasia-. Mi piace il fatto che il brano in conclusione canti ‘mi dispiace sentire ‘hai ragione solo ora che é l’ultima volta davvero’…penso che chi abbia vissuto una relazione simile può ritrovarcisi”.

