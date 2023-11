Amici 23: Holden, Petit, Mida e Mew conquistano “Generazione zeta”/ Il nuovo traguardo su Spotify

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden sbaraglia la concorrenza di canto: il nuovo debutto su Spotify Italy

Holden, Petit, Mida e Mew, tra i cantanti concorrenti nel circuito canto parallelo di ballo ad Amici 23, approdano in Generazione zeta, la playlist su Spotify Italia tanto ambita e amata dalla new generation.

Lo slot sulla nota piattaforma musicale dedicata agli ascolti in riproduzione streaming che confluiscono nelle vendite musicali per artisti e musica rappresentativi della nuova generazione (i nati negli anni tra il 1997 e il 2012), vede nel dettaglio Holden imporsi come il primo artista competitor della classe canto di Amici 23 a raggiungere la prima posizione, come la più alta new entry con un inedito, Dimmi che non é un addio. Al figlio d’arte del marito Paolo Carta di Laura Pausini va, infatti, dedicata a sua immagine la cover di Generazione zeta, playlist aggiornata su Spotify Italia al 10 novembre 2023. Holden batte il secondo classificato, Blanco, con Bruciasse il cielo, seguito dal terzo classificato, e altro cantante di Amici 23, Petit, con l’inedito Che fai.

Le posizioni in Generazione zeta

Fuori dalla Top 3, la quarta posizione va a Papaya di VillaBanks. Quinta posizione per Everyday di Takagi & Ketra con Anna, Shiva, Geolier. Sesto posto per l’altro Amici 23, Mida con Rosso Fuoco, seguito da Ancora un minuto di Don Pero e l’ex Amici 22 Angelina Mango con Che t’o dico a fa, al settimo e ottavo posto. Nono A squarciagola di Olly e JVLI. Chiude la Top10 di Generazione zeta l’altra new entry da Amici 23, Mew, con Mercoledì mai.













