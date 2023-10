Amici 23, Holden: Pettinelli lo sfida e gli vieta l’autotune/ Il figlio del marito di Laura Pausini rischia?

Holden rifiuta la sfida di Anna Pettinelli? La maestra mette alla prova il figlio d’arte, ad Amici 23

Holden é a rischio di rivelarsi tra i papabili eliminati di Amici 23 di Maria De Filippi, alla luce della sfida voluta da Anna Pettinelli. La rivale competitor nel ruolo di insegnante di canto di Rudy Zerbi invita alla nuova puntata domenicale di Amici 23, in onda sulle reti Mediaset il 22 ottobre 2023, il pupillo di quest’ultimo a mettersi alla prova nel canto “nudo e crudo”. Holden, all’anagrafe Joseph Carta nonché il figlio d’arte del musicista e marito di Laura Pausini, Paolo Carta, é così messo in discussione nel suo stesso talento. Chiamato ad eseguire un brano al netto dell’ausilio dell’autotune: uno strumento usato spesso dai concorrenti cantanti ad Amici 23 e che manipola la voce per il miglioramento dell’intonazione.

“Ciao Holden, ti seguo con attenzione da tempo e mi piace come stai lavorando. Mi sembri rimasto un po’ nell’ombra – é in sintesi la premessa nella dichiarazione di sfida della Pettinelli lanciata al pupillo di Zerbi-…sempre un po’ schivo, senza esuberare ed è per questo che ho pensato di accendere un riflettore su di te. Vorrei davvero sentire come canti, nudo e crudo”. La prova voluta dalla voce RDS, per il figliastro di Laura Pausini? “Potrai scegliere la canzone che preferisci, accompagnarti al piano o farti accompagnare da un musicista. Hai assoluta libertà, ma non potrai usare autotune ma solo riverbero. Mi aspetto una bella interpretazione, intima e calda. Buon lavoro”, chiarisce, quindi, la mittente ad Amici 23.

Il confronto decisivo ad Amici 23

Che Holden possa sottrarsi alla sfida di Anna Pettinelli é un’ipotesi non azzardata, almeno non a detta di una compagine tra gli utenti sui social. Tuttavia, al confronto tra le parti, Holden e il maestro Zerbi convengono insieme di accettare la sfida di Anna Pettinelli, anche se dopo una prima titubanza. Il figlio d’arte ammette di non ritenersi certamente all’altezza della prova e Rudy Zerbi avanza un’attestazione di stima e fiducia, venendo alla scelta di accettare la sfida insieme al giovane: “Ti ammiro e ti apprezzo molto, perchè hai un approccio spontaneo.. – é l’endorsement del maestro di canto ad Holden-, è bello che tu dica che devi ancora prendere le misure quando c’è qualcuno che si sente addirittura già chissà dove.. prenditi qualche ora per pensare a quale canzone.. ti dirò la verità, la cosa che apprezzo di più di te, in assoluto, è proprio il tuo timbro, la tua voce.. per me questo compito è una vera opportunità di far sentire a tutti come sei”.

Quindi, in conclusione: ” io assolutamente accetterei il compito, e mostriamo a tutti che sei bello come sei”.

La prof Pettinelli ha deciso di mettere alla prova Holden con un compito! Cosa ne pensate? #Amici23 pic.twitter.com/1dvTF0VUb0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 19, 2023

E, intanto, ad Amici 23 Marisol e Petit potrebbero rivelarsi una coppia scoppiata sul nascere…











