Amici 23: Holden primo, Ayle soprende e Mida in Top3/ La classifica streaming su Spotify Italia

Amici 23, Ayle e Mida sono alle spalle di Holden: la classifica stream su Spotify Italia

Holden é il First class nel circuito canto competitor parallelo di ballo ad Amici 23, e minacciosi, alle sue spalle, sono Ayle e Mida, nella competizione corrente concernente lo streaming su Spotify Italia.

Questo é quanto si profila a prima firma su Il sussidiario.net, in una classifica dei cantanti e i loro nuovi brani in corsa ad Amici 23, relativamente ai dati di ascolti in streaming raccolti al recente rilascio dei secondi inediti nella maggior parte dei casi competitor, a eccezione fatta di Ayle, che debutta con il primo inedito.

Sulla base dei dati di ascolti in riproduzione in streaming raccolti su Spotify Italia in data 15 dicembre 2023, il primo classificato é Holden, che con il secondo inedito Nuvola raggiunge quota 440.765 stream (e conquista un aumento in streaming di oltre 143.000 ascolti). Secondo classificato é Ayle, che con il primo inedito Allergica alle fragole sorprende minaccioso, debuttando nella competizione streaming di Amici 23 sul secondo podio e con 314.534 stream (+85k). Mida é terzo classificato, con il singolo Mi odierai, quotato a 283.008 stream (+85k). Petit, fuori dalla Top 3 di Amici 23, é quarto classificato, quotato a 103.432 stream (+31k) per Guagliò. Mew é quinta, con 103.405 stream (+32k) per il secondo singolo Vivo. Sesta é Sarah Toscano, con Viole e Violini, ascoltata in 67.993 riproduzioni streaming su Spotify Italia(+20k). In penultima e ultima posizione, poi, nella classifica streaming di Amici troviamo Matthew e Lil Jolie, che con i rispettivi singoli Ombre e Non é la fine raggiungono quote

67.056 (+18k) e 49.625 (+14k) stream.

Che i rinnovati dati di ascolti in streaming su Spotify Italia possano vedere molto presto in discussione gli ultimi classificati , nell’ordine di gradimento generale al rilascio dei nuovi singoli, ad Amici 23? La domanda sorge spontanea. E, intanto, si infiamma la polemica in corso nel web sul conto di Holden, avanzata dall’ex maestro di canto ad Amici di Maria De Filippi, Luca Jurman…











