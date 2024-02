Amici 23: Holden primo indiscusso e Kia sprofonda / Svelata la classifica canto di Rudy Zerbi!

Amici 23 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi premia Holden e…

S’infiamma la competizione di Amici 23 di Maria De Filippi, con la rivelazione delle classifiche del circuito canto stilate dai professori, tra cui quella di Rudy Zerbi. Il talentscout premia ancora una volta il pupillo, Holden, assegnandogli la prima posizione nella classifica dei cantanti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, del tutto personale.

Non é la prima volta che Holden riceve un endorsement da parte del maestro di canto e in fondo alla classifica di Rudy Zerbi si posiziona la new entry nella classe di allievi cantanti in corsa al talent show, Kia, allieva di Lorella Cuccarini.

La competizione tra i talenti ballerini e cantanti ad Amici 23 si fa a dir poco infuocata, con i risultati delle classifiche dei professori di canto, che dividono l’opinione dell’occhio pubblico tra le reaction social più disparate. Holden, Petit, Mida, Martina Giovannini e Sarah Toscano sono rispettivamente la Top 5 dei cantanti secondo Zerbi, al primo, secondo, terzo, quarto e quinto posto. A seguire, dopo la rosa dei primi cinque classificati, sempre secondo l’ordine di gradimento di Rudy Zerbi, habemus Lil Jolie, Malia, Ayle, Nahaze e Kia, gli ultimi cinque classificati, al sesto, settimo, ottavo, nono e decimo posto, come elementi meno favoriti al passaggio al serale di Amici 23.

La polemica su Amici 23

E il basso piazzamento in classifica, per gli allievi cantanti in corsa ad Amici 23, potrebbe preludere alla messa in discussione anche al rischio eliminazione, in vista del via alla fase serale del talent show di Maria De Filippi.

Non a caso, molto forte é la contestazione mossa dal popolo nel web contro la classifica di Rudy Zerbi, come al grido di un commento aggregante degli internauti sul profilo Instagram di Amici: “A Rudy Lil Jolie non piace come gli altri suoi alunni, perché non fa gli stream come Holden, palese”.

Nel frattempo, nel circuito ballo Kumo si direbbe a rischio…

Per i cantanti è arrivato il momento di scoprire le classifiche stilate dai loro prof e la prima è quella Rudy Zerbi! #Amici23 pic.twitter.com/8WHhASTzeX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 2, 2024













