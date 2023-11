Amici 23: Holden punta al milione di stream e Stella ultima/ La classifica Spotify Italia

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden sbaraglia la concorrenza di canto: la classifica Spotify

S’infiamma la competizione di Amici 23 di Maria De Filippi, con Holden che si impone come il primo della classe canto, per il numero di ascolti in streaming su Spotify Italia.

Coi dati di ascolti in streaming su Spotify Italia, per gli inediti lanciati dai cantanti di Amici e aggiornati all’11 novembre 2023, Holden può dirsi prossimo al traguardo del primo milione di stream. Il figlio d’arte del marito di Laura Pausini, Paolo Carta, tra le posizioni nella classifica streaming di Amici 23 a prima firma Il sussidiario.net, si posiziona primo con un volume di stream superiore a 800k, con Dimmi che non é un addio. A seguire, rispettivamente secondo e terzo classificato, sono Petit e Mida, a quota oltre 460k, con Che Fai e Rosso fuoco. Mew quarta classificata con Mercoledì mai, quotata a oltre 300k. Lil Jolie quinta con Follia, a oltre 200k. Holy Francisco supera quota 170k con Tananai, sesto classificato nel circuito canto di Amici 23.

L’ultima posizione nella classifica di stream é occupata da…

Seguono Sarah Toscano e Matthew a oltre 110k con Touché e Fammi, settima e ottavo. La nona ed ultima posizione nella classifica streaming di Amici 23 va a Stella Cardone, con Venere, quotata a oltre 60k.

Di seguito di dati di streaming generali di Amici, nel dettaglio:

Holden 866.378

Petit 489.942

Mida 466.835

Mew 325.702

Lil Jolie 203.257

Holy 174.270

Sarah 168.864

Matthew 114.128

Stella 65.224

Nel frattempo, intanto, la nuova puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Fino vede nel circuito canto a rischio eliminazione l’ultimo classificato nella gara di canto. Si tratta di Matthew, l’allievo cantautore rocker nel team di canto capeggiato dal talentscout e insegnante di canto, Rudy Zerbi. Insomma, se da una parte Holden é il top, d’altro canto Matthew potrebbe rivelarsi la scommessa flop di Rudy Zerbi. Staremo a vedere quali sorti attenderanno i cantanti in corsa ad Amici 23.

