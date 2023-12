Amici 23: Holden rischia grosso, Holy Francisco ultimo in classifica ed eliminato/ S’infiamma la gara canto!

Amici 23 di Maria De Filippi, la gara cover determina l’eliminato: le anticipazioni del 3 dicembre 2023

La gara di canto tra i talenti cantanti in corsa ad Amici 23 s’infiamma ancora una volta, con Holden che rischia la maglia e Holy Francisco che subisce l’eliminazione. É parte integrante delle anticipazioni TV e streaming fornite online da Amici news e Superguida TV, relativamente alla nuova puntata domenicale di Amici 23, datata 3 dicembre 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Il rinnovato appuntamento domenicale di Amici 23 vede il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, Holden, chiamato al cospetto del maestro Rudy Zerbi, relativamente alla decisione di quest’ultimo della sospensione della maglia. Il cantautore é finito in sospensione di giudizio per il volere del talentscout, rischiando così di perdere il banco di studio, per aver inadempiuto ai turni delle pulizie per l’igiene nella scuola tra le regole vigenti al talent show di Maria De Filippi. E al centro studio nella puntata domenicale, inaspettatamente, si chiude il caso Holden, con il cantautore che riottiene la sua maglia di titolare del banco di studio, per aver compreso la lezione, dopo essersi adoperato per un turno di pulizie speciali come provvedimento disciplinare stabilito da Rudy Zerbi, unitamente a un lavoro svolto sulla sua produzione in musica come su richiesto del talent show. Ossia quello di esercitare la capacità di memorizzazione di testi e musica delle canzoni, dati i lapsus freudiani avuti nelle varie gare di canto indette ad Amici.

É poi la volta della gara canto cover domenicale, giudicata da Beppe Vessicchio e Nek e che vede nella classifica finale stilata dai giudici Mew primeggiare e Holy Francisco sprofondare in ultima posizione, per poi risultare il nuovo eliminato. Questo, per il volere del preavviso della maestra, Anna Pettinelli, che non avrebbe provveduto ad eliminarlo qualora Holy fosse risultato ancora una volta ultimo nella classifica domenicale di canto.

Holden riottiene la maglia e Holy Francisco esce di scena

-La rinnovata classifica vede Mew prima della classe: canta California King Bad di Rihanna. Nek le dice che la sua voce è musica e si emoziona molto, del resto lei ha la capacità di intrattenere il pubblico;

– Sarah Toscano é seconda classificata: canta Say something al piano;

-Lil Jolie terza: canta L’anima vola e il giudice Vessicchio le dice: “Brava, ma puoi migliorare“.

-Mida quarto: canta Stay, di Justin Bieber e Kid Laroi con l’aggiunta di barre.

-Petit e Martina Giovannini sono ultimi quinti in un pari merito, con lui che canta Tu chiamale se vuoi emozioni di Battisti. Martina canta Love you in the dark di Adele

-Holden e Matthew sesti, con il primo che registra un acceso triangolo tra l’ex mentore Rudy Zerbi e la neo prof.ssa di canto Anna Pettinelli. Rudy dice al giovane che sa giocare bene a scacchi, dato che ha cambiato squadra, e il primo replica: “Anche tu“. Matthew esegue un brano con la chitarra elettrica. Nel lo definisce calante nell’intonazione. Holden canta Cenere di Lazza.

-Ayle settimo. Canta 16 marzo di Achille Lauro ed é mandato in sfida per la prossima settimana. Rischia l’eliminazione.

-Holy Francisco é ultimo classificato. La Pettinelli l’aveva avvisato che se fosse giunto ancora ultimo, in classifica , lei lo avrebbe eliminato. E arriva l’eliminazione. Canta La canzone dell’amore perduto di De André.

