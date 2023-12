Amici 23, Holden: Rudy Zerbi lo convoca, é eliminato?/ “Mi inca**o quando il talento é buttato…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden rischia grosso: la convocazione di Rudy Zerbi

Holden é tra i talenti ballerini e cantanti, candidati al titolo di eliminati ad Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é il sentiment dominante tra gli spettatori attivi nel web, vista la convocazione del giovane allievo di Rudy Zerbi, come emerge nel daytime settimanale di Amici 23 in onda sulle reti TV e streaming il 19 dicembre 2023.

“..Se non lo unisci a un comportamento il talento é sprecato -fa sapere Rudy Zerbi, tacciando alla convocazione l’allievo, Holden, di assumere una condotta negativa nella scuola delle arti canto e ballo, ad Amici 23-, ho visto tanti buttare via il talento e mi inca*zo se poi questo talento é buttato via…”.

L’accusa a Holden

Il riferimento é in particolare alla svogliatezza mostrata dal figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini alle sessioni di riscaldate lezioni di vocal tract: “vengo a sapere dai vocal coach che tu il riscaldamento vocale lo fai svogliatamente e ti vengono tolte le sessioni… tu devi rispettare il lavoro altrui…”. Le vocal coach tacciano Holden di una mancanza di rispetto, palesata nel disinteresse del giovane alle lezioni. Holden si discolpa: “non ho mai detto di non averne bisogno, se io prendo sul serio le lezioni ma conta di più quello che dicono le vocal coach… puo essere che io rido a una battuta di Ayle e…”. Insomma, Holden sconfessa l’accusa, dicendosi in un certo senso incompreso dalle vocal coach.

Il maestro di canto Rudy Zerbi, però, avvisa per l’ennesima volta il primo della classe per il volume di stream, Holden, esortandolo alla buona condotta e al rispetto delle regole, anche perché insieme ad Ayle Holden é tacciato di fare accesso a Internet per motivi esterni alla didattica interna e di violare, quindi, il regolamento vigente nella scuola di ballo e canto.











