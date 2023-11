Amici 23, Holden sbaglia alla gara cover/ L’ammissione sull’errore clamoroso

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden registra uno sfogo inaspettato nel daytime: spunta l’errore nella cover

Holden rischia grosso, dal momento che riceve la sospensione in giudizio da parte di Rudy Zerbi e ammette un clamoroso errore commesso ad Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é quanto si rileva nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi datato 27 novembre 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Nel rinnovato appuntamento TV e streaming sulle reti Mediaset di Amici 23, in una confidenza registrata con la competitor cantante Mew, quindi, il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta della superstar Laura Pausini, Holden, ammette di non aver eseguito una buona performance in occasione della consuetudinaria gara di canto cover. E il riferimento é all’esibizione da lui stesso registrata nella nuova puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda il 26 novembre 2023.

Holden si sfoga in confidenza con Mew

“A me la cosa che più dispiace é la cover -fa sapere nell’intervento di sfogo Holden, già sospeso in giudizio per l’affaire igiene di Amici 23-…mi sono dimenticato il testo”. E nel corso del dialogo della verità, poi Mew gli fa eco ammettendo la clamorosa pecca nell’esibizione domenicale del primo cantante di Amici 23 per il volume di ascolti in streaming su Spotify Italia-, non c’eri con la voce ti sei dimenticato le parole…io te le ho urlate, comunque siamo umani… ti capisco per come ti sei sentito”.

Al di là delle critiche, che in particolare lo tacciano di vivere in un mondo ovattato, beneficiato da una raccomandazione anche perché figlio d’arte, ad Amici 23, Holden ammette di vivere male l’errore sul palco: “sono tre puntate che faccio più di un errore… non esiste”.

Insomma, il figliastro d’arte di Laura Pausini, visto il “momento no”, potrebbe scoprirsi tra i talenti in gioco a rischio eliminazione, ad Amici 23, visti gli ultimi risultati sottotono e al di sotto delle aspettative generali.

