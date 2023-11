Amici 23, Holden: “Se vi dicessi con chi mi ha tradito…”/ La verità sull’ex, Cecilia Cantarano

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden svela la rottura con Cecilia Cantarano

É il record nella storia di Amici 23, per i dati di streaming su Spotify Italia, ma in amore, Holden, ha avuto una cattiva sorte con l’ex Cecilia Cantarano. Oltre ad essere il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, Holden é stato il fidanzato ufficiale della nota influencer sul social TikTok, si tratta di Cecilia Cantarano. La giovane e bella tiktoker aveva fornito una verità della rottura tra i due che Holden non avrebbe mandato giù, fino alla versione del cantante in corsa ad Amici 23, che fa ora rumore nel web, lasciando senza parole i fan del beniamino.

“Non ho mai voluto far gossip sopra la nostra storia -fa sapere dal suo canto, Holden, relativamente alla fine della lovestory avuta con Cecilia Cantarano -, né ho mai voluto condividere certe cose sui social. Ma non posso lasciare che di me si dica la qualunque o che passi un messaggio così sbagliato e lontano dalla verità, che mi dipinge come lo stronzo della situazione che ha lasciato la ragazza tre volte addirittura quando ha avuto il Covid. Poverina. Io sono sempre stato fedele, sempre. Lei no. Questa è la verità”.

E la stessa versione del cantante di Dimmi che non é un addio, Holden, poi prosegue snocciolando ancora: “Se vi dicessi con chi [mi ha tradito, ndr], e come sono andate le cose, probabilmente verrebbe sputtanata abbastanza da farmene pentire, perché non voglio il male di nessuno ma nemmeno il mio”. Insomma, a quanto pare la versione del cantante di Amici 23 sembra fare luce su un tradimento, presunto, che Holden avrebbe subito da Cecilia Cantarano.

L’endorsement di Cecilia Cantarano per Holden

Tanto che il cantautore rincara la dose contro la tiktoker nella replica all’ex: “Oggi è l’ennesima volta che è stato superato un limite, se dovessi sentire altro, se dovessero girare ancora stronzate sul mio conto, sarà stata lei a volerlo, perché per quanto mi riguarda delle scuse basterebbero a chiudere la relazione orribile che abbiamo avuto”.

Parole a cui Cecilia Cantarano non risponde, se non indirettamente, con un intervento di elogi virale nel web, sul conto di Holden, che ora concorre per un posto al serale di Amici 23:

“Cosa penso di Holden ad Amici? Penso che sono contenta del suo percorso. Ha dimostrato di essere molto bravo, lo stanno vedendo tutti. Non abbiamo chiuso in buoni rapporti, lo sapete penso tutti più o meno, chi ha seguito la vicenda. In ogni caso gli auguro che il percorso gli vada bene e sta andando bene, quindi mi faccio i c*zzi miei”.

