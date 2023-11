Amici 23: Holden si commuove in studio/ Standing ovation per l’inedito-record, “Dimmi che non é un addio”!

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden é ancora record storico

Holden segna ancora la storia del talent show made in Italy, dopo il miglior debutto su Spotify Italy di Amici, e accade ad Amici 23, con una standing ovation in tempi record. Ancor prima del via alla fase serale, nel pomeridiano domenicale di Amici 23, Holden registra la prima standing ovation nell’edizione corrente del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, presentando il primo singolo rilasciato all’esordio TV in musica, Dimmi che non é un addio. Il brano, che a prima firma Il sussidiario.net si impone come il miglior debutto – alla #27 – su Spotify Italia, per un concorrente e un singolo nella storia di Amici, viene presentato da Holden nella puntata del 12 novembre 2023, e riceve l’approvazione plenaria dei presenti in studio e l’occhio pubblico attivo nel web.

Si registrano infatti un coro da stadio nello studio e un tripudio di consensi dei telespettatori attivi sui social, per Holden, al momento della performance in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Un momento trionfale per il giovane allievo cantautore promosso dal maestro di musica Rudy Zerbi ad Amici 23, a dispetto delle critiche web che tacciano l’artista di essere raccomandato in TV e nella musica in quanto figlio d’arte del musicista e producer Paolo Carta, il marito della popstar Laura Pausini.

Holden appare commosso, per la standing ovation

E non manca la commozione del giovane concorrente al secolo Joseph Carta,alla presa visione dei canti in coro degli accorsi in studio, nella standing ovation a lui dedicata. Questo, con tanto di complimenti che gli giungono da parte della conduttrice, Maria De Filippi a suon di “Chapeau!”, in una puntata che lo vede sorprendere l’occhio e orecchio pubblico esibendosi, inoltre, sulle note di Il mio canto libero, alla gara delle cover domenicale giudicata da Tommaso Paradiso. Non a caso, le immagini del trionfo di Dimmi che non é un addio, sulla scia del primo milione di stream raggiunto su Spotify Italia in queste ore, sono virali sui social network, in particolare in un video su TikTok, dove la ballerina competitor Chiara Porchianello si lascia andare alle lacrime, forse un ricordo del compianto padre, scomparso nell’ultimo lustro.

