Amici 23: Holden spegne l’accusa dell’autotune, bocciati Nicholas e Sofia. Holy Francisco eliminato?/Le sfide

Amici 23, le sfide sono ardue: Holden sorprende

Ad Amici 23 di Maria De Filippi le sfide continuano incessanti, con Holden che zittisce l’accusa nel web e Holy Francisco insieme a Sofia Cagnetti e Nicholas Borgogni rischiano di candidarsi al titolo di eliminati. Accade secondo le anticipazioni TV e streaming di Amici news e Superguida TV della nuova puntata domenicale di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 5 novembre 2023.

Classifica ballo Amici 2023: Marisol prima, Simone ultimo e a rischio/ La sentenza di Anbeta Toromani

In puntata, il figlio d’arte del marito Paolo Carta di Laura Pausini, Holden, esegue il compito che gli era stato assegnato dalla maestra avversa Anna Pettinelli. Ossia canta Iris accompagnato con il piano e al netto dell’auto-tune, spegnendo l’accusa sollevatasi nel web che lo taccia di non essere in grado di cantare al netto di effetti di saturazione della vice. La Pettinelli gli assegna il voto alto: 9.

Amici 23: Enrico Nigiotti, Alex Wyse e Diana Del Bufalo ospiti/ Esplode il gossip d'amore con Elena D'Amario!

Nicholas Borgogni é invece bocciato alla sfida: svolge il compito di hip hop datogli dal maestro avverso Emanuel Lo. Alessandra Celentano chiede se Giulia Stabile, ballerina professionista ad Amici 23, possa esibirsi insieme a Nicholas in una sfida comparata. Il risultato? Per Emanuel il ballerino è basico, manca di tecnica e di un movimento suo.

Oltre i bocciati ad Amici 23, Holy vince la sfida

Sofia Cagnetti esegue il compito della Celentano. La maestra le dice che ha belle linee e un bel piede, ma che é tenuta a migliorarsi molto nella tecnica, dove lei risulta essere carente. Concorde al giudizio critico si dichiara Emanuel Lo, ad Amici 23.

Amici 23: Sofia Cagnetti vince "la mia choreo" con l'insicurezza/ Batte Nicholas e Marisol: il verdetto

Mew é chiamata all’esecuzione del compito della Pettinelli, sull’estensione vocale. Il risultato? La sfida della cantante é superata brillantemente.

E la sfida tra le sfide tocca al cantante allievo di Anna Pettinelli, Holy Francisco, che batte lo sfidante esterno e salva il banco di studio ad Amici 23, eseguendo l’inedito Mascara. Ma non é tutto. Il contest sponsor Oreo é vinto dalla “Barbie” ad Amici 23, Chiara Porchianello.













© RIPRODUZIONE RISERVATA