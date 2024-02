Amici 23, Holden sprofonda, Nahaze e Kia in Top 3/ La classifica inediti di Ermal Meta

Amici 23, Ermal Meta é il giudice della nuova gara inediti

Holden, Nahaze e Kia sono i candidati alla vittoria della nuova gara inediti, indetta ad Amici 23, al cospetto del giudice Ermal Meta. É quanto si rileva tra le novità nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda il 2 febbraio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset. Al cospetto del giudizio del giudice esterno, i tre cantautori tra i competitor artisti in corsa al talent show di canto e ballo, all’edizione di Amici 23, il veterano Holden sprofonda in favore alle new entries nella scuola di Maria De Filippi.

É infatti l’ultimo classificato, nell’ordine di gradimento della gara inediti giudicata da Ermal Meta, il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, Holden, che per la gara inediti di Amici 23 presenta la performance promozionale dell’inedito Solo stanotte. Seconda classificata, alle spalle dell’allievo cantautore di Rudy Zerbi, é Kia, allieva di Lorella Cuccarini, che presenta l’inedito Iena.

Holden sprofonda, nella classifica di canto ad Amici 23

E al primo posto nella nuova classifica di canto, stilata da Ermal Meta, nel mezzo della selezione degli allievi da promuoversi alla fase serale di Amici, poi, si rivela essere l’altra new entry nella scuola, Nahaze, allieva di Anna Pettinelli, con l’inedito Oro oro oro.

Una classifica, quella di Ermal Meta, che intanto rappresenta un affondo critico ai danni di Holden, eterno First class in molte classifiche di canto ad Amici 23 di Maria De Filippi. Secondo il giudice il veterano figlio d’arte allievo non può competere con le new entries ad Amici, per la gran delusione dei fan del cantautore producer, reduce dal conseguimento del disco d’oro FIMI/Gfk al talent show ottenuto con le vendite del primo singolo lanciato ad Amici 23, Dimmi che non é un addio.

Che il risultato negativo, per Holden, possa rivelarsi il preludio alla messa in discussione del cantante, fino al rischio possibile di una eliminazione del giovane dal talent show?

GARA INEDITI: il centro del palco di #Amici23 è tutto per Nahaze e la sua "ORO ORO ORO"! pic.twitter.com/MEfuI0x5Wq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 2, 2024

Continua la gara inediti e per Kia è arrivato il momento di far ascoltare la sua "IENA" a Ermal Meta! #Amici23 pic.twitter.com/DjziFeSoMK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 2, 2024

Holden apre la gara inediti giudicata da Ermal Meta con la sua "SOLO STANOTTE"! #Amici23 pic.twitter.com/5pjJnK1WwX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 2, 2024













