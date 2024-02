Amici 23, Holden stroncato da Ermal Meta/ L’inedito “Solo stanotte” non é originale?

Amici 23, Holden perde quota al cospetto di Ermal Meta

Holden torna al centro della cronaca en rose di Amici 23, stroncato dalla critica del cantautore Ermal Meta, rispetto all’inedito Solo stanotte. Il primo, figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, presenta il nuovo inedito Solo stanotte alla rinnovata gara inediti ad Amici 23, per poi ritrovarsi il voto di una sufficienza striminzita con tanto di critica, al cospetto della sentenza del giudice esterno, Ermal Meta.

Amici 23, Nicholas Borgogni fa breccia nella giudice Eleonora Abbagnato/ É scontro con Alessandra Celentano!

Il cantautore di Non mi avete fatto niente, brano vincitore a Sanremo 2018, giudica come poco riconoscibile la proposta musicale di Holden, cantautore allievo in corsa al talent show delle reti Mediaset di Amici 23.

“Questo è un bel pezzo – fa sapere dal suo canto Ermal Meta, giudice della gara inediti nel daytime di Amici 23, indetta tra le proposte dei competitor Holden, Kia e Nahaze -ma ho la sensazione che questo pezzo non mi trasmetta nulla di nuovo -Quindi la sentenza sul figlio d’arte prosegue-. Capisco la tua emotività, ma il suo di ciò che ho ascoltato è uguale a tantissime altre cose che ho ascoltato. Se questo pezzo fosse stato cantato da qualcun altro, invece che da Holden, non avrebbe fatto molta differenza. Il dovere di un artista è quello di perseguire una strada che sia sua, personale, piano piano ci arriverai, ma è importante avere una propria dimensione sonora”.

Amici 23, Ayle: é scontro con la produzione e lui lascia lo studio/ La reaction di Maria De Filippi

La reaction alla bocciatura

Holden giunge ultimo tra i tre competitor, dopo Kia e Nahaze e la votazione di 6+. E incalzato sul risultato ad Amici 23, dalla conduttrice Maria De Filippi, il cantante palesa il cocente sentiment di delusione generale.

E nel web il fandom dell’allievo di Rudy Zerbi non fanno mancare intanto il loro supporto social al beniamino Holden così come al nuovo inedito Solo stanotte, che promette un grande successo di stream sulla piattaforma online Spotify Italia. Al di là della competizione di Amici 23 e il j’accuse di haters che, via social, tacciano il giovane di rendersi fautore di musica poco originale, sulla scia della critica di Meta.

AMICI 2023, Ed. 23/ Diretta 4 febbraio 2024: Sofia Cagnetti vince la gara ballo!

Ad Amici 23, intanto, per il circuito ballo Dustin Taylor si aggiudica il titolo di primo concorrente ammesso al serale…











© RIPRODUZIONE RISERVATA