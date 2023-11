Amici 23, Holden supera Angelina Mango e svetta in “Alta Rotazione”/ La classifica Spotify Italia 

Amici 23, il successo di Holden é inarrestabile: il nuovo traguardo

Holden conquista il vertice nell’Alta Rotazione tra le classifiche più ambite, su Spotify Italy, superando Angelina Mango e sbaragliando la concorrenza di Amici 23.

É la più alta new entry, tra le proposte musicali dei concorrenti in corsa all’edizione corrente di Amici, Amici 23, l’uscita musicale di Holden con il singolo lanciato al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Dimmi che non é un addio. Accade sulla piattaforma musicale di riproduzioni in ascolto in streaming, Spotify Italy, più precisamente nella playlist Alta Rotazione, che accoglie le proposte musicali più influenti del momento, anche tra le più richieste in radio. E nell’impresa Holden, inoltre, supera il competitor di Amici 23, Mida, con lui il fenomeno di Amici 22, Angelina Mango, con cui condivide l’appartenenza alla categoria dei figli d’arte.

Nella rinnovata playlist di Alta Rotazione, nel dettaglio, Holden é primo classificato con Dimmi che non é un addio, aggiudicandosi così la cover della playlist musicale. Seconda classificata nella playlist é poi Angelina Mango, con il nuovo singolo Che t’o dico a fà. Terzo podio per Un milione di Notti del duo Mr. Rain e Clara. Quarta posizione per Rossofuoco di Mida. Quinto posto per Everyday, di Takagi & Ketra, Anna, Shiva, Geolier.

Holden segna la storia di Amici

Insomma la Top 5 di Alta Rotazione all’attivo su Spotify Italy vede trionfare le proposte musicali di artisti italiani. Al contempo segnala il nuovo fenomeno pop del figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, tra i talenti ben promettenti nella storia di Amici, insieme all’ex Amici 22, Angelina Mango. Accade quando, al contempo Holden segna la più alta new entry tra i competitor di Amici 23 nella Top of the music di FIMI dei singoli più venduti in Italia, conquistando la posizione #9 nella ambita Top10, con il singolo Dimmi che non é un addio, già il miglior debutto nella storia di Amici su Spotify Italia e ad oltre un milione di streaming.

