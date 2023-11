Amici 23: Holden supera il record di 1 milione, Mida batte Petit in Top3/ La classifica stream su Spotify 

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden é il First class di canto: la classifica streaming di Spotify Italia

Holden supera il suo record di stream nella storia di Amici, oltrepassando quota 1 milione di stream, nella competizione di canto in corso ad Amici 23. Mentre per il circuito ballo Elia Fiore potrebbe rischiare l’eliminazione dal talent show, nel circuito canto Holden sbaraglia la concorrenza, nella classifica streaming che si configura a prima firma su Il sussidiario.net, relativa ai dati alla mano di riproduzioni in ascolto che si rilevano sulla piattaforma musicale di Spotify Italia.

Il primo classificato, dopo il miglior debutto in termini di volume di stream più alto nella storia di Amici su Spotify Italia, é Holden, che si supera senza essere superato, con oltre un milione di ascolti per l’inedito Dimmi che non é un addio. A seguire, habemus Mida con Rossofuoco, secondo classificato, che scalza Petit con Che fai, terzo classificato. Quarto posto, fuori dalla Top 3 di Amici 23, va a Mew e la sua Mercoledì mai. Quinta classificata Lil Jolie con Follia, seguita poi da Holy Francisco, sesto classificato con Tananai. La terzultima, penultima e ultima posizione rispettivamente sono occupate da Sarah Toscano, Matthew e Stella Cardone con i singoli lanciati ad Amici 23 di Maria De Filippi, Touché, Fammi e Venere.

I dati di streaming aggiornati al 14 novembre

Come di seguito ripreso, quindi, i concorrenti cantanti di Amici 23 registrano, nell’ordine della classifica streaming su Spotify Italia, i seguenti piazzamenti con i volumi di ascolti in riproduzione per i primi singoli presentati all’esordio TV nell’industria musicale:

Holden (primo): 1.240.191

Mida: 774.283

Petit: 680.459

Mew: 462.864

Lil jolie: 263.465

Holy: 232.371

Sarah: 231.382

Matthew: 149.420

Stella (ultima classificata): 86.952

Chiaramente, i dati di streaming potrebbero rivelarsi un indicatore di gradimento dell’occhio e orecchio pubblico sul conto dei competitor di Amici 23, dove a rischio eliminazione, in questi termini, potrebbe rivelarsi l’ultima classificata Stella Cardone.

