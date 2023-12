Amici 23: Holden torna al vertice e Lil Jolie é ultima/ Le reazioni alla classifica canto

Holden torna al titolo di primo della classe, ad Amici 23: la gara canto cover

Holden torna a primeggiare tra gli allievi nel circuito canto, in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi. É parte integrante delle anticipazioni bomba fornite da Amici news e Superguida TV, relativamente alla nuova puntata domenicale di Amici 23, datata 10 dicembre 2023 e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Al rinnovo appuntamento TV e streaming di Amici 23, al termine della gara di canto cover classica Holden giunge primo classificato, per il volere della classifica stilata dai giudici della prova tra gli ospiti in studio, Ron ed Ermal Meta.

Holden, primo classificato: canta la cover di Sign of Times di Harry. A Ron e ad Ermal Meta piace moltissimo. Quest’ultimo però ha consiglia al figlio d’arte del marito Paolo Carta di Laura Pausini di non guardare sempre giù, nelle sue performance.

Mew seconda classificata: ad Amici 23, cantato What about us di Pink.

Petit terzo classificato: canta Tu vuo fa l’americano. Quando la canzone suona: “Quando si fa l’amore sotto la luna” lui indica la fiamma ballerina Marisol Castellanos e lei inizia a sbattare la testa contro al banco. Successivamente il cantautore e nipote d’arte di Nadia Rinaldi canta Grande Amore de Il Volo ed è bravissimo.

Fuori dalla Top 3 della gara canto cover di Amici 23…

Matthew quarto, canta Come together dei Beatles con accordi di chitarra.

Sarah, quinta: canta Mamma mia in versione acustica. Il giudice Fulminacci la critica per eccesso di manifesta perfezione vocale. Lui la vorrebbe “spettinata”: é tutto troppo perfetto per il giudice.

Martina e Mida quinti, in un pari merito. Martina canta ad Amici 23 Addicted to you. Mida canta una canzone in spagnolo ovvero La flaca.

Lil Joli é invece ultima classificata e la reaction é critica: canta Brivido felino e piange per l’ultima posizione. Il talentscout Rudy Zerbi vuole metterla in sfida, questi perché secondo lui alla sua allieva servirebbe uno scossone. Lil la prende però molto male e la conduttrice Maria De Filippi interviene per aiutarla, invece, a ragionare nel modo più giusto sulla visione della sfida.

Alla fine Lil Jolie si sfoga lasciandosi andare in una prova inaspettata, cantando: Un’emozione da poco.

Tra gli inediti, nella gara di canto inarrestabile ad Amici 23, giungono poi i nuovi presentati in studio.

Mew canta il suo nuovo inedito che si intitola Vivo e Alessandra Celentano canta insieme a lei. Holden canta il suo nuovo inedito che si intitola Nuvole. Matthew canta il suo nuovo inedito che si intitola Ombre. Il rilascio di tutti gli inediti é previsto nella data di lunedì 11 dicembre 2023.

Nel frattempo, intanto, la super gara canto cover tra i tre gruppi di cantanti competitor, ad Amici 23, é annullata…

