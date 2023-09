Amici 23, Holy Francisco a rischio eliminazione?/ Wax prevede il futuro: web in tilt

Amici 23 di Maria De Filippi, l’ex Amici 22 Wax si pronuncia sul caso Holy Francisco

Holy Francisco é il candidato alla prima eliminazione di Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che accetta la sfida di Rudy Zerbi, ma intanto Wax lo salva in un pronostico positivo. Il cantante arruolato nel team di Anna Pettinelli, tra i venti allievi cantanti e ballerini in corsa al tanto show di Amici 23, é chiamato ad una sfida di Rudy Zerbi. Il talentscout ha deciso di punire il giovane, relativamente ad un’esternazione cruda sulla sua persona da parte di Holy Francisco, chiamando l’allievo della Pettinelli alla performance di una cover – una prova prevista nella puntata domenicale del 1° ottobre di Amici 23 di Maria De Filippi.

Nel corso dello special domenicale, quindi, non é esclusa l’ipotesi di una possibile eliminazione di Holy Francisco, per effetto della punizione voluta dal talentscout.

Ma, intanto, il terzo classificato ad Amici 22, il cantautore Wax -che nel web ora torna al centro dell’attenzione mediatica come predecessore di Holy Francisco in fatto di casi disciplinari ad Amici- prevede il salvataggio dell’erede al talent show.

Wax rilascia il suo sentiment social su Holy

In risposta allo stato di preoccupazione maturato da Francisco, che uno sfogo di reaction alla punizione si lascia andare ad un sonoro “Non voglio andarmene via per questa cosa…”, non manca tra le altre interazioni la replica di Wax. La stessa viene rilasciata dall’ex Amici 22 in un post condiviso sui canali ufficiali social di Amici di Maria De Filippi. Come ripreso da Amici news, su X.

“Ma tanto non te ne vai” scrive l’ex Amici 22 milanese nel suo stato di rassicurazione destinato all’erede Rebel ad Amici 23, Holy Francisco, che intanto si direbbe a rischio eliminazione dal talent show di Maria De Filippi.

Nel frattempo, inoltre, si ultima la fase di formazione delle squadre degli allievi cantanti e ballerini in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, con tanto di annesse reaction del web.

“Non me ne voglio andare per questo…” Cosa ne pensate della reazione di Holy Francisco? #Amici23 pic.twitter.com/5kMVJKawku — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 26, 2023













