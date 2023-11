Amici 23, Holy Francisco dà del “mitomane” a Rudy Zerbi/ La reazione furiosa dell’insegnante contro l’allievo

Amici 23 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi convoca il pupillo Holy Francisco: il giovane rischia l’eliminazione?

Holy Francisco é tra i preannunciati eliminati di Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che Anna Pettinelli lo convoca a fronte di un compromettente attacco a Rudy Zerbi.

É quanto si rileva tra le esclusive novità nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 27 novembre 2023. Rudy Zerbi chiama nello studio di Amici 23 Holy Francisco e lo taccia di una mancanza di rispetto nei suoi riguardi nonché di una grave offesa commessa nella scuola dei talenti nelle arti canto e ballo.

Amici 23, Holy Francisco é il nuovo eliminato?/ L'aut-aut di Anna Pettinelli

La convocazione del talent scout

“‘Per me Rudy é un ‘mitomane”- é l’offesa che Rudy Zerbi condanna di Holy Francisco -il significato sai qual é? -incalza l’allievo di Anna Pettinelli, quindi, il talentscout, a cui poi il giovane replica-. Quando una persona con il consenso che ha …”. Ma il pupillo di Anna Pettinelli non riesce ad esprimere il giusto significato del termine, tanto che il talentscout va in escandescenza: “Mitomane non significa quello che non riesci a spiegare, ma é una persona affetta alla fabulazione e capace di portare avanti situazioni inventate… mi sono inventato io le tue ultime posizioni in classifica? -rimarca quindi il talentscout contro l’allievo di Anna Pettinelli, Holy Francisco, che lo attacca al spalle.

Amici 23, al via la gara improvvisazione di ballo/ Il premio e il vincitore

E, intanto, per l’allievo ci pensa Anna Pettinelli a registrare un aut aut ai danni di Holy Francisco, che potrebbe costare l’eliminazione al pupillo della voce RDS, ad Amici 23 di Maria De Filippi. Questo dal momento che l’allievo cantautore di Anna Pettinelli colleziona da tempo delle posizioni basse nelle classifiche della gara di ballo domenicale che si rinnova continuamente nella competizione dei talenti ballerini e cantautori di Amici 23 di Maria De Filippi.













© RIPRODUZIONE RISERVATA