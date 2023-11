Amici 23, Holy Francisco é il nuovo eliminato?/ L’aut-aut di Anna Pettinelli

Amici 23 di Maria De Filippi, Holy Francisco

Holy Francisco é il principale candidato al titolo di nuovo eliminato tra i competitor di Amici 23 di Maria De Filippi. Questo, dal momento che l’allievo cantautore di Tananai é convocato in studio, da Anna Pettinelli, nel rinnovato daytime del talent show, datato 27 novembre 2023 sulle reti TV e streaming Mediaset.

Mentre per il circuito ballo Gaia De Martino si aggiudica un importante riconoscimento in premio, nel canto Holy Francisco invece subisce la convocazione della maestra che lo ha promosso e che ora lo mette in discussione, anche a rischio di una possibile eliminazione.

“Tu hai detto una parola di troppo a Rudy -fa sapere Anna Pettinelli al suo pupillo, in un aut aut che esorta il giovane a risollevarsi dalle basse posizioni collezionate alle classifiche nelle gare canto domenicali e al riscatto da una cattiva condotta disciplinare -, e i risultati che dà lui sono giusti… il tuo rendimento nella scuola non mi soddisfano e arrivo a un punto in cui mi arrendo… la mia decisione é farti esibire su quello che desideri e nel caso in cui tu sia ultimo ti devo salutare”.

Anna Pettinelli avvisa Holy Francisco, sul rischio eliminazione ad Amici 23 di Maria De Filippi

Insomma, il cantautore Holy Francisco é tenuto a registrare una buona performance nella prossima gara domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi, al fine di potersi garantire un salvataggio per la riconferma del banco di studio del canto nella celebre scuola. Così come rende noto l’annesso post sulla pagina Instagram di Amici. In alternativa, qualora risultasse ancora tra gli ultimi in classifica, sarebbe chiamato a lasciare la scuola, in quanto subirebbe l’eliminazione immediata da parte della stessa insegnante di canto e voce speaker radiofonica on air su RDS.

Che Holy Francisco possa riuscire a vincere la sua nuova sfida personale e ad evitare ogni rischio di una eliminazione?











