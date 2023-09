Amici 23, Holy Francisco é il primo candidato all’eliminazione?/ Zerbi lo sfida a prova di cover: le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, LDA finisce in preda allo stato di choc: la reaction alla scossa di terremoto

Holy Francisco é il papabile primo eliminato di Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che l’insegnante avverso, Rudy Zerbi, riaccende la sfida con la mentore Anna Pettinelli. Chiamato alla convocazione del talentscout, nel daytime pomeridiano del talent show di Maria De Filippi, Amici 23, Holy Francisco ha assistito ad un video in cui si lascia andare ad un’esternazione forte su Zerbi, al grido di “gli faccio un c*lo così”, che per il talentscout vale a dire una mancanza di rispetto verso la sua persona e il ruolo di insegnante di canto nonché collega di Anna Pettinelli.

Quest’ultima é l’acerrima rivale di Zerbi nonché la maestra di canto che ha arruolato Holy Francisco, l’anima punk-rocker di Gela, in corsa tra i 20 allievi ad Amici 23.

E data la mancanza di rispetto, al daytime Holy Francisco riceve il “premio fenomeno”, la richiesta di un’esibizione da Zerbi sulle note di “Diventerai una star” dei Finley, del tutto improvvisata. Tanto che Francisco “il fu Francesco Guarnera” a X factor 2022 canta del tutto impreparato e il risultato é deludente, per lo stesso cantautore, che alla puntata domenicale di ingresso presentava l’inedito explicit e dal sound rebel “Tananai” al grido di “Ma io volevo scopare…”. Per il gran dispiacere dei fan del diretto interessato, Holy Francisco potrebbe ora rischiare il posto ad Amici 23: “Non me ne voglio andare via per questo…”, si sfoga il punker dal fulvo ciuffo, dopo che Rudy Zerbi gli ha comunicato alla convocazione della sfida che lo attende.

La sfida di Holy Francisco

Una prova cover, che Francisco é chiamato a sostenere nella nuova puntata di domenica 1° ottobre 2023. L’esibizione sarà in lingua italiana, dal momento che il talentscout di Amici 23 favorisce l’esaminato sulla scelta della lingua nella prova canto oggetto di giudizio e il cantautore esprime la preferenza dell’italiano all’inglese. “Vuol dire che in inglese si scricchiola”, é la prima sentenza nuda e cruda di Rudy Zerbi alla scelta compromettente di Holy Francisco.

Insomma, Holy Francisco rischia di rivelarsi il primo eliminato, ad Amici 23, nell'anticipazione della puntata social domenicale: con la prova cover che attende il giovane allievo si riapre la sfida Rudy Zerbi vs Anna Pettinelli che aveva inizio ad Amici 21 quando il talentscout arruolava al talent-show il figlio d'arte LDA.











