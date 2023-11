Amici 23, Holy Francisco e Matthew eliminati?/ I due cantanti minacciano il ritiro e..

Amici 23 di Maria De Filippi: Holy Francisco e Matthew escono di scena, anzitempo?

Holy Francisco e Matthew sono tra i principali candidati al titolo di eliminati ad Amici 23 di Maria De Filippi. Questo si evince dal content del daytime di Amici 23 datato 30 novembre 2023 e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Occasione in cui, tra le altre novità di Amici, Holy Francisco e Matthew minacciano l’uscita di scena, nell’ipotesi di un ritiro, in una confidenza sibillina tra loro e la competitor nel canto di Amici 23, Mew.

“Perché vuoi andare via? -incalza Holy, Mew, e il cantautore come Matthew allievo di Anna Pettinelli, maturano i loro dubbi sulla scelta di proseguire la competizione nel circuito canto di Amici 23-. Per come sta andando tutto… la paura a fare figure di m**da irrimediabilmente”. Quindi Mew ricorda a Holy l’ultima chance che ha di proseguire il talent show di Amici 23, quella concessagli da Anna Pettinelli, che esorta il cantautore a non classificarsi ancora una volta ultimo nell’ordine di gradimento della gara canto cover domenicale, sennò sarebbe eliminato in modo fulmineo dalla maestra di canto-…hai questa settimana che ti ha detto già Pettinelli… o va o no…”.

Lo sfogo con Mew

Holy Francisco non nasconde di essere tentato all’idea di ritirarsi ad Amici: “devo capire entro stasera se il gioco vale la candela…”. E a fargli eco é poi Matthew, che si direbbe tentato tanto quanto il compagno di squadra, al pensiero del ritiro, quando ad Amici 23 ci si prepara per il rilascio del secondo inedito, su cui il biondo non avrebbe le idee chiare: “io non posso fare uscire ora una cosa su cui non credo al cento percento…sto valutando quello”.

Questo, mentre Matthew si piazza come ultimo nella classifica streaming su Spotify Italy dei cantanti e i primi singoli di Amici 23 di Maria De Filippi.

Nelle ultime settimane Matthew e Holy Francisco hanno vissuto dei momenti difficili e adesso si trovano a dover sciogliere un dubbio importante: continuare o meno il loro percorso nella scuola di #Amici23! pic.twitter.com/bY7a1IGwO9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 30, 2023













