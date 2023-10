Amici 23, Holy Francisco é un caso: Pettinelli stravolge la sfida di Zerbi/ Le reazioni alla cover “Xdono”

Amici 23 di Maria De Filippi, Holy Francisco é chiamato alla prova cover su Tiziano Ferro

Holy Francisco é un caso tra i venti concorrenti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, con Anna Pettinelli che stravolge la prova per la messa in discussione di Rudy Zerbi. Quest’ultimo, talentscout storico e maestro di LDA, ad Amici di Maria De Filippi, sfida Holy Francisco e la collega competitor ad Amici 23, chiamando il pupillo del team competitor ad eseguire una prova di cover sulle note di Tiziano Ferro. Dopo i primi rifiuti da parte dei destinatari della stessa Anna Pettinelli stravolge l’assegnazione del compito.

La maestra e voce radio-speaker RDS chiama il pupillo Holy Francisco ad una cover, sulle note di Tiziano Ferro, per il brano Xdono, che a detta della speaker sarebbe adatta alle corde del giovane. Il risultato?

Rudy Zerbi é visibilmente impietrito e anche a detta degli ascoltatori del talent show il risultato é al di sotto delle aspettative, per cui la prova non é nel complesso superata. Holy Francisco non é all’altezza del compito a prova di talento nel cantautorato, di cui Tiziano Ferro é caposcuola in Italia.

Web diviso sul caso di Amici 23

“Come rovinare un mito come Tiziano e per me la prova non è superata – si legge tra i commenti social perlopiù negativi, nel sentiment del web, a fronte della prova in onda nel daytime di Amici 23 del 9 ottobre 2023-. PS: Tiziano Ferro perdonalo”. Poi, però, c’é il fandom di Holy Francisco, che interviene sulle pagine social di Amici, al grido aggregante di: “alla gente nei commenti piace solo criticare, io voglio vedere visto che criticano così tanto se loro sono meglio a cantare… è un povero ragazzo di 18 anni ed è lì per inseguire il suo sogno, non per essere criticato da gente come voi”, si legge a difesa di Holy Francisco.

Quale destino attende la scommessa di Anna Pettinelli ad Amici 23? Nel frattempo, la preannunciata Big di Sanremo 2024, Angelina Mango…











