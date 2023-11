Amici 23, Holy Francisco eliminato?/ Linus lo affonda alla gara inediti: ultimo in classifica, la critica

Amici 23, Linus stila la classifica della gara inediti e…

Holy Francisco é il principale candidato tra gli allievi di Amici 23, al titolo di eliminato, complice l’affondo di Linus. One man show speaker e icona di radio deejay, Linus, presenzia nel daytime di Amici 23 datato 9 novembre 2023 sulle reti TV e streaming Mediaset. E l’occasione é il ruolo di giudice alla gara degli inediti tra le proposte musicali, cantanti e brani al rilascio del 7 novembre 2023 sulle piattaforme musicali, come Spotify.

Al termine della gara degli inediti, Linus stila una classifica che affossa il pupillo della maestra di canto, Anna Pettinelli. Holy Francisco e la sua Tananai occupano, infatti, l’ultima posizione nella classifica di Linus. Al giovane il giudice riserva una sentenza al vetriolo ritenendo il nuovo brano un “jingle allo stato embrionale”.

La gara comincia con l’ultimo arrivato nella classe canto di Amici 23, Ayle. Il brano Allergica alla fragole lo ha scritto dopo la fine di una relazione. Dopo l’esibizione, Linus invita il biondo a curare l’intonazione, dal momento che l’artista si fa sopraffare dall’emozione sul palco.

Petit canta Che Fai, brano che ha scritto dopo essersi lasciato con l’ultimo amore, con la speranza di un ritorno di fiamma insieme alla ragazza, mai esaudita. Linus ammette che Petit con Takagi e Ketra (i produttori della canzone) vincerebbero facile, per l’accoppiata bop tra il rap e la lingua napoletana, secondo il mainstream della musica del momento.

Lil Jolie prima di cantare spiega di aver scelto lo pseudonimo perché fan di Angelina Jolie e che il brano sia nato quando non cercava più l’ispirazione. Canta Follia. Secondo il giudice Linus, nella canzone c’é il suono duale di due cantanti, e lui avrebbe qualcosa da dire all’amico producer Zef. Perché c’è una Lil che apprezza ed una Lil che non lo convince. Eppure lei si classifica seconda nell’ordine finale. E se Lil é seconda oltre la critica, a prima firma Il sussidiario.net significa che la proposta sia una tra le meno peggio di Amici 23, al cospetto dell’ascolto del giudice.

E ancor prima di Holy Francisco, ultimo tra i competitor, Sarah Toscano si esibisce con la sua Touché. Linus definisce la proposta come il disegno di un bambino, un po’ infantile, che però può sempre avere un valore anche in questi termini.

Mida canta Rossofuoco, una canzone sul sesso e l’amore scritta su e per una ragazza. Secondo Linus la canzone è forte ma quando arriva all’apice poi si perde, con un refrain, il ritornello, debole.

Holy Francisco rischia grosso?

Mew canta Mercoledì mai, una canzone che parla di lei e che é prodotta da SixPM. Per Linus, la canzone è ben promettente e la performer é brava. Il brano ricorda vagamente delle vibes datate anni ’80. Lei si classifica prima!

Holy Francisco, ultimo classificato e possibile eliminato ad Amici 23, si esibisce con la sua Tananai, un brano composto

con leggerezza. Linus sentenzia che la canzone è divertente ma al contempo incompiuta, come se fosse un “jingle” orecchiabile, di facile acchiappo, catchy quindi, forse anche un po’ troppo.

Poi é il turno di Holden con Dimmi che non è un addio, canzone prodotta da Katoo e dallo stesso allievo del talent e miglior debutto su Spotify Italia per il volume di stream e miglior debutto nella storia di Amici. Linus non ha niente da dire se non che il figlio d’arte sia bravo, scatenando la polemica web di Luca Jurman contro Amici 23.

Stella si esibisce con Venere, un brano che parla di una storia d’amore che si consuma quando lei é ambiziosa e pensa anche alla conquista dell’amore . Il giudice apprezza la cantante in quanto si contraddistingue dal resto del music system per le qualità personali.

Infine, è la volta di Matthew con Fammi. Per Linus la canzone non ha un pezzo, é incompleta, perché arriva subito al ritornello, però va ammesso che il cantante abbia una bella personalità.

