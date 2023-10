Amici 23, Holy Francisco lascia Sarah Toscano: “In questo momento ho…”/ Fan divisi

Amici 23 di Maria De Filippi, Holy Francisco dà il due di picche a Sarah Toscano: il chiarimento

I fan di Amici 23 si dividono nel web a fronte dell’addio che Holy Francisco riserva a Sarah Toscano. É una rottura inaspettata e per certi versi spiazzante quelle che si registra tra le mura di Amici 23, in particolare per la cantante. Sarah Toscano , a quanto pare, mai si sarebbe aspettata un dietrofront da parte del rivale nel canto e intimo amante dopo l’idillio d’amore che si consumava nei giorni precedenti al daytime della separazione- datato 13 ottobre 2023 e in onda sulle reti Mediaset. Per lei l’amore e lo studio del canto possono proseguire di pari passo tra i due giovani, mentre lo stesso non si direbbe per lui, come emerge nel rinnovato appuntamento TV e streaming.

“Che è successo?”, incalza Holy Francisco, Sarah Toscano, avvertendo un certo distacco repentino di lui, mentre scorrono le immagini di un confronto tra i lovers più discussi di Amici 23, dopo che Holy Francisco avrebbe lasciato la fidanzata storica nel mezzo della frequentazione avviata con la rivale complice al talent show.

Il cantautore replica palesando di non essere disposto a concentrare forze e risorse in una storia d’amore; quindi fa sapere che “in questo momento ho altre cose, dentro e fuori” a cui pensare, si tratta della fase di congiuntura che lo vede mettersi in gioco come artista, mentre la fidanzata storica annuncia la loro rottura, a mezzo media.

Nei giorni scorsi c’è stato un avvicinamento tra Sarah e Holy Francisco, ma il rapporto sembra essersi raffreddato… #Amici23 pic.twitter.com/g0JqRuIFPI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 13, 2023

Visibilmente delusa , probabilmente per il chiarimento tardivo di un’indisposizione del giovane alla costruzione di un amore ad Amici 23, Sarah Toscano ammetterebbe di sentirsi sedotta e abbandonata e di punto in bianco : “OK.. ti vuoi impegnare, basta dirmelo, ma passare da così a così senza dirmi niente è anche brutto”.Sarah Toscano, mentre ad Amici 23 sono in continuo aggiornamento le prove di canto e ballo per i concorrenti, poi rincara la dose, tacciando Holy Francisco di una mancanza grave di chiarezza nel rapporto a due: “Basta dirle le cose, basta dirlo”.

“Da quando siamo qui dentro mi sembra che ci siamo tutti rincoglioniti.. io so che io e te siamo stati vicini due giorni, molto.. ma non è questo significhi che stiamo insieme o cose del genere”, confida dal suo canto il trapper di Amici 23. Ed é così che lui prenderebbe le distanze dalla compagna di studio come in un rifiuto a una dichiarazione di interesse non troppo velata di Sarah Toscano, la quale si difende da Holy Francisco che la “friendzona” ridimensionando il loro rapporto ad un’amicizia al pensiero che lei si reputi la sua fidanzata: “Non l’ho mai detto…”.

Web si divide sulla fine della “ship”

Questo, mentre l’occhio pubblico nel web si divide fortemente. Da una parte c’é lai compagine di utenti che taccia gli ex lovers di inscenare una finta lovestory fugace per visibilità mediatica volta al perseguimento di popolarità, consenso pubblico e il tornaconto personale per la più lunga permanenza possibile nella scuola, in vista della fase serale di Amici 23. Poi, ci sono gli utenti che a loro volta si dividono tra i due ex: c’é chi appoggia Sarah accusando Holy di aver giocato con i sentimenti della cantante a suo piacimento, e chi invece, poi, sostiene che la Toscano voglia giocare la carta del vittimismo nel ruolo di una sedotta e abbandonata per accaparrarsi il supporto del pubblico facendo shading su Holy, ad Amici 23.

